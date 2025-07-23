نقابة المعلمين تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

هنأ خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وأكد "الزناتي" أن ثورة يوليو ستظل علامة مضيئة في تاريخ مصر الحديث، لما حملته من مبادئ وطنية عظيمة أعادت للشعب كرامته، وفتحت آفاقًا جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء دولة قوية تعتمد على الإرادة الشعبية.

وأوضح نقيب المعلمين، أن ما يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم من مشروعات قومية، وإصلاحات اقتصادية، واستقرار أمني، يأتي امتدادًا حقيقيًا لروح ثورة 23 يوليو.

وشدد "الزناتي" على أن المعلمين يقفون صفا واحداً خلف القيادة السياسية، داعمين كل خطواتها من أجل رفعة الوطن وتقدمه، مشيرًا إلى أن بناء الإنسان يظل في صدارة أولويات الدولة، وتسير نقابة المعلمين على نفس الدرب، من خلال التدريب والتأهيل المستمر للمعلمين لمواكبة متغيرات العصر.