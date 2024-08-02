أمير شاهين: شقيقتي جريئة جدا وأوقات بتعملي مشاكل

قال الفنان أمير شاهين شقيق الفنانة الكبيرة إلهام شاهين إنه من الوارد أن يكون لدى شقيقته مشاكل مع البعض ولذلك لا يقومون بعرض أعمال فنية عليه.

وأضاف أمير شاهين خلال تصريحات تلفزيونية له أن شقيقته إلهام شاهين محبوبة للغاية ولكن من المستحيل أن يجتمع الكل على حب شخص بعينه.

وعن تصريحات شقيقته إلهام شاهين الصادمة في بعض الأحيان قال:" كثير جدا تصريحاتها بتعمل لي مشاكل وانا معها قلبا وقالبا لأنها صريحة ولا تخاف ودائما ما تقول الحق".

جريئة

وتابع أمير شاهين قائلا:" إلهام جريئة جدا واما بتتكلم بيكون معها حق وأنا أوقات بنصحها أقول لها بلاش تتكلمي في الموضوع ده أو غيره، لكنها فى الحقيقة هى ست جريئة وشجاعة جدا".