قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

سعر الفستان يثير الدهشة.. هيفاء وهبي بإطلالة أنيقة في أحدث جلسة تصوير

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي هلى موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا من أحدث ظهور لها.

txt

زوجة هاني رمزي تخطف الأنظار بإطلالتها في زفاف بشرى

txt

تعليق مفاجئ من ناقد موضة على فستان أًصالة في السعودية| تفاصيل

ظهرت هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير بإطلالة أنثوية أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بأنه كشف عن رشاقتها بالإضافة إلي القماشة التي حملت نقوشات الورد ذات اللون الأحمر.

وحمل فستان هيفاء وهبي توقيع دار الأزياء العاليمة بالمان، فيما بلغ سعر التصميم 1463 يورو أي ما يقرب من 75 ألف جنيه مصري مما أثار الدهشة بين متابعيها.

انتعلت هيفاء وهبي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت هيفاء وهبي على خصلات شعرها المموج، ووضعت مكياجا جذابا متناسقا مع لون بشرتها.

هيفاء وهبي 
هيفاء وهبي أجرأ صور الفنانة هيفاء وهبي آخر أعمال هيفاء آخر أعمال هيفاء وهبي إطلالة هيفاء وهبي أفلام هيفاء وهبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2024 | آخر أخبار الأوائل والمؤشرات وموعد الاعتماد والرابط

بعد قرار وزير التموين.. ننشر سعر رغيف الخبز البلدي على بطاقات التموين

بعد تصريحات ضخ استثمارات في مصر.. ماذا يعني تحويل ودائع السعودية لمشروعات |تحليل

الدولار رسميا الآن|مفاجأة بسعر الأخضر بعد سحب 920 مليار جنيه من البنوك

20 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث بطريق مطروح إسكندرية الساحلى

صفقة الزمالك الجديدة.. أحمد عيد يشيد بانضمام لاعب الأهلي السابق للقلعة البيضاء

أسعار الذهب اليوم في مصر بعد قرار البنك المركزي الأمريكي

خطيب الجامع الأزهر: ما الذي أوصلنا إلى أن تأكل النساء بأجسادهن وبأعراضهن؟

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة و الصحة| اليوم العالمي لـ سرطان الرئة.. زوجة هاني رمزي تخطف الأنظار بإطلالتها في زفاف بشرى

زوجة هاني رمزي تخطف الأنظار بإطلالتها في زفاف بشرى

تعليق مفاجئ من ناقد موضة على فستان أًصالة في السعودية| تفاصيل

طريقة عمل لسان العصفور مع الكفتة| جديدة و غير تقليدية

إلهام شاهين تثير الجدل برشاقتها في أحدث ظهور| شاهد

في اليوم العالمي لـ سرطان الرئة|معلومات لا تعرفها عن تشخيص المرض

لبلبة تستعرض أناقتها في حفل زفاف بشرى| شاهد

بفستان لامع| درة تبهر متابعيها بإطلالتها في حفل زفاف بشرى

ترشيحاتنا

غدًا.. الحكم في عدم دستورية إصدار البنك المركزي التعليمات الرقابية للجهات المرخص لها

27 مليون يورو .. آرسنال يعلن رحيل نجمه إلى فولهام

تحالف عسكري بريطاني إسرائيلي ضد إيران

حقيقة فرض سوريا رسوماً على دخول المواطنين اللبنانيين إلى أراضيها

إحالة متهمين خطفا فتاة وتناوبا الاعتداء عليها بجوار مدرسة إلى محكمة الجنايات

تصعيد وتجديد ثقة.. تفاصيل حركة تنقلات الضباط في قطاع شمال الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر الفستان يثير الدهشة.. هيفاء وهبي بإطلالة أنيقة في أحدث جلسة تصوير

بسبب الشبكة والقائمة.. شاب مصري يشعل السوشيال ميديا| ماذا حدث؟

سعر غير متوقع لـ جاكيت محمد فؤاد المتسبب في تعرضه للحسد

إطلالات نجمات أثارت الجدل خلال الأسبوع... إليسا ورانيا يوسف الأجرأ

فيديو

السقا وياسمين والعوضي.. ماذا حدث لنجوم الفن في جنازة المنتجين الثلاثة؟

هل قصدت إسماعيل هنية؟.. تنبؤات ليلى عبد اللطيف باغتيال شخصية سياسية بارزة

كواليس لم ترها.. شاهد رسائل جماهير الأهلي واحتفال اللاعبين باقتراب حسم الدوري

أحمد العوضي يوفق راسين في الحلال ويصلح بين “حماصة وملك”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

السفير الصيني بالقاهرة " لياو ليتشيانج " يكتب: انتهاز الفرص الجديدة للإصلاح والانفتاح لخلق مستقبل جديد للعلاقات الثنائية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بين الأدب والسينما

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: إسماعيل هنية مُهندس التحالف بين حماس وإيران

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: فقدان الثقة.. بوابة الاكتئاب إلى قلوبنا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-