سعر الفستان يثير الدهشة.. هيفاء وهبي بإطلالة أنيقة في أحدث جلسة تصوير

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي هلى موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا من أحدث ظهور لها.

ظهرت هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير بإطلالة أنثوية أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بأنه كشف عن رشاقتها بالإضافة إلي القماشة التي حملت نقوشات الورد ذات اللون الأحمر.

وحمل فستان هيفاء وهبي توقيع دار الأزياء العاليمة بالمان، فيما بلغ سعر التصميم 1463 يورو أي ما يقرب من 75 ألف جنيه مصري مما أثار الدهشة بين متابعيها.

انتعلت هيفاء وهبي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت هيفاء وهبي على خصلات شعرها المموج، ووضعت مكياجا جذابا متناسقا مع لون بشرتها.