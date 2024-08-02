أسعار الذهب اليوم في مصر بعد قرار البنك المركزي الأمريكي

قفزت أسعار الذهب في مصر، متأثرة بارتفاع سعر الأوقية لمستويات قياسية على خلفية قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة.

وقفز سعر الأوقية إلى 2446 دولارا ببورصة نيويورك نتيجة الشراء القوى بسبب الأحداث الجيوسياسية ، فيما سجل أعلى سعر يوم الخميس 18 -7-2024، وهو 2481 دولارا للأوقية الواحدة، ويسجل عيار 24 نحو 4000 جنيه بالمصنعية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

قفزت أسعار الذهب عيار 21، والتي تهم شريحة كبيرة من المشترين للشبكة، فهو العيار المفضل لدى الغالبية لشراء المشغولات من محلات الصاغة، خاصة في الأعياد والمناسبات.

وزاد سعر عيار 21 في مصر الآن بمحلات الصاغة إلى 3320 جنيه، ورغم ذلك يكون متراجعاً بفارق كبير أعلى قمة في نهاية يناير الماضي وهي 4050 جنيهًا بدون مصنعية، على خلفية تصحيح سعر الدولار وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بالمصنعية

أسعار الذهب عيار 18 اليوم بالصاغة

ويبحث الآلاف عن سعر الذهب عيار 18 والذي عاود الارتفاع اليوم، ليلامس 2850 جنيها ويظل متراجعًا بفارق كبير عن أعلى سعر سجله بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون مصنعية.

سعر الذهب الآن

وعن شراء الجنيه ضمن أسعار الذهب، فيتهم به الراغبون في استثمار وحفظ أموالهم لكونه الخيار الأفضل نظرا لمصنعيته المنخفضة مقارنة بالمشغولات، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24.

560 جنيه

وتحرك الجنيه الذهب، ليبدأ من نحو 26560 جنيها للشراء بعد 26000 جنيه للشراء بفارق نحو 560 جنيها، فيما سجل 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر في يناير 2024.

أسعار الذهب مباشر

ونقدم لكم في هذا القرير سعر الذهب بكافة الأعيرة دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق وتغير سعر الأوقية عالميًا:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الجمعة في مصر: 3794 جنيهًا للشراء و 3782 جنيهًا للبيع .

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة : 3320 جنيها للشراء و 3310 جنيهًات للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الجمعة : 2845 جنيه للشراء - 2837 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الجمعة : 2213 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 اليوم الجمعة : 26560 جنيها للشراء و26480 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بالمصنعية

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بالمصنعية

الباحثين عن المشغولات يهتمون بأسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية والضريبة، مهمة للمقبلين على شراء الشبكة، وعند حساب مصنعية الذهب يتم إضافة متوسط مبلغ من 80 جنيها إلى 200 جنيه لكل جرام من عيار 21.

سعر الجرام المجرد يتم إضافة سعر المصنعية عليه، وتتغير من تاجر إلى آخر حسب شكل المشغولات وكيفية صناعتها والمواد المضافة لها، وفي الغالب يكون سعر المصنعية والضريبة معا على عيار 21 للمشغولات نحو 170-200 جنيه، والمستعمل تكون مصنعيته بدءا من 35 جنيها وكذلك السبائك الكبيرة في الوزن عن 100 جرام.