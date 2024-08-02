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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد باريس .. تفاصيل حفل السوبرانو العالمية فاطمة سعيد في مصر قريبا

فاطمة سعيد
فاطمة سعيد

تستعد السوبرانو المصرية العالمية فاطمة سعيد لإحياء حفل فني ضخم في مصر، قريبا بعدما شاركت في احتفالية العيد الوطني الفرنسي، وقدمت أداء باللغة العربية لأغنية "أعطني الناي" لفيروز.

وقالت فاطمة سعيد في تصريحات إذاعية  إن الحفل من المقرر أن يكون في قصر عابدين بالقاهرة في 27 سبتمبر، مضيفة: “غنائي في قصر عابدين يعطي الحفل حالة خاصة، خاصة أن التحضيرات مستمرة منذ عام". 

شاركت السوبرانو المصرية العالمية فاطمة سعيد للمرة الثانية باحتفالات اليوم الوطني الفرنسي في باريس، مقدمة حفلًا موسيقيًا غنائيًا رائعًا أضاف بُعدًا ثقافيًا مميزًا لهذه المناسبة الوطنية. أُقيم الحفل السيمفوني أمام ساحة قاعة المدينة بفندق الفيل في العاصمة الفرنسية باريس، وشارك فيه السوبرانو الأمريكية نادين سييرا، والميزو سوبرانو الفرنسية أديل شارفيه، والتينور بيني باتي. وتم تنظيمه من قبل أوركسترا فرنسا الوطنية بقيادة المايسترو كريستيان ماسيلارو، فيما حضر الحفل نخبة من أكبر العازفين والموسيقيين العالميين.

وبدأت الأمسية بمقطوعة موسيقية متميزة قدمتها الأوركسترا المرافقة، ثم ظهرت السوبرانو العالمية فاطمة سعيد على المسرح بطلّتها الأنيقة وحضورها الآسر، مرتدية فستانًا ذهبي اللون لتأسر قلوب الجمهور منذ اللحظة الأولى.

وتنقلت فاطمة سعيد خلال الحفل بين مجموعة متنوعة من الأغاني الأوبرالية والكلاسيكية الغربية، وكذلك أبدعت في تقديم بعض الأغاني العربية الشهيرة، حيث أنها قدمت أداءً بارعًا لأغنية "أعطني الناي وغني" للنجمة اللبنانية فيروز، والذي تعد المرة الأولى في تاريخ احتفالات العيد الوطني الفرنسي التي يتم فيها غناء أغنية باللغة العربية. وتعتبر هذه من اللحظات المميزة للفنانين العرب والجمهور العربي حيث تعكس تمثيلا للغة العربية في أحد المحافل الدولية التي لم تشهد ذلك من قبل خاصة وأن السوبرانو فاطمة سعيد أعادت تقديم الأغنية بصوت قوي وإحساس موسيقي مختلف مما حاز إعجاب الجمهور، وجعلها تبدو كأنها أغنية جديدة تُسمع للمرة الأولى.

 كما شاركت السوبرانو العالمية فاطمة سعيد في الحفل بفقرتين، الأولى مع جوقة الأطفال La Maîtrise de Radio France، والثانية قدمت فيها «دويتو» مع الميزو سوبرانو الفرنسية أديل شارفيه، كما أنها أسرت قلوب جمهور باريس بأداء أغنية « Sous le ciel de Paris تحت سماء باريس»، وغيرها من الأغاني الفرنسية الأخرى. وقد حظي الحفل بإشادة واسعة من النقاد والجمهور على حد سواء، حيث أثنوا على مستوى الاحترافية والتفاني الذي أظهرته فاطمة سعيد في أدائها.

ونشرت فاطمة سعيد لحظاتها من الكواليس وخلال فقراتها التي قدمتها في الحفل عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، كما نشرت مجموعة من الصور لها مع عدد من الموسيقيين عقب الحفل، فيما أعربت عن سعادتها بالمشاركة في الحفل، قائلة: "أشعر بالإمتنان لدعوتي للمرة الثانية للأداء في حفل باريس والاحتفال باليوم الوطني الفرنسي أمام قاعة المدينة في باريس مع فنانين استثنائيين على خشبة المسرح".

جدير بالذكر أن فاطمة سعيد أحيت حفل عيد الاستقلال الفرنسي عام 2020 من مسرح ضخم أقيم بمحيط برج إيفل في العاصمة باريس حيث تحتفل فرنسا بعيدها الوطني أو ما يعرف بـ «يوم الباستيل» في 14 من يوليو من كل عام، وهي ذكرى اقتحام الثوار سجن الباستيل في باريس عام 1789، معلنين بذلك بداية الثورة الفرنسية ونهاية النظام الملكي.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن فاطمة سعيد، حصلت على جائزة الثقافة الأوروبية لعام 2024، والتي تسلمتها خلال حفل توزيع جوائز الدرجة الأولى على مسرح أوركسترا لوكسمبورج الذي أقيم في أوائل الشهر الماضي، لتكريم أبرز الوجوه الفنية والغنائية في الساحة العالمية.

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