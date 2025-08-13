قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلمانية: تحسن الأسعار نتيجة لنجاح السياسات المالية والانضباط في إدارة الموارد
مشمس بالجنوب ومائل للحرارة شمالًا.. توقعات بسقوط أمطار على القاهرة الكبرى وسيناء
هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني.. عظة الأنبا إرميا في نهضة العذراء
مندوب فلسطين بالجامعة العربية: نتنياهو هارب من العدالة ويرتكب أكبر الجرائم
وزير الخارجية: معبر رفح من الجانب المصري يعمل 24 ساعة.. وإسرائيل تعرقل دخول المساعدات
إسرائيل الكبري .. مصر ترد بقوة على تصريحات نتنياهو وتطالب بتوضيح عاجل
الإفتاء: وثيقة القاهرة أول ميثاق شرعي وأخلاقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الفتوى
وزير الخارجية: الشرطة والإعمار في غزة بإشراف رئيس الوزراء الفلسطيني
وزير الخارجية: السلطة الفلسطينية قادرة على إدارة عزة عبر لجنة خاصة
مدبولي: مشروع قانون جديد لتحويل مصر إلى مركز لتداول واستثمار الذهب
برلمانية: تحسن الأسعار يفتح المجال لتعزيز الإنتاج الصناعي وزيادة التنافسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كمال درويش: لست أفضل رئيس في تاريخ نادي الزمالك.. وعبده صالح الوحش لم يحصل على الفرصة كي يستمر بالأهلي

الدكتور كمال درويش الرئيس الأسبق لنادي الزمالك
الدكتور كمال درويش الرئيس الأسبق لنادي الزمالك
محمود محسن

قال الدكتور كمال درويش الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، إنّه ليس أفضل رئيس في تاريخ نادي الزمالك، فهناك قامات كبيرة تولت هذا المنصب وتحافظ على النادي منذ عام 1911 حتى الآن.

وأضاف درويش، خلال لقاء له عبر قناة "إكسترا نيوز": "أعتقد أنني اتبعت أسلوب العلم الحديث في إدارة النادي، وهو ما شكّل فارقا كبيرا في النتائج وطريقة تنظيم وهيكلة النادي، لأن النادي لم يكن يدار بهيكلة رياضية علمية، وكانت كل إدارة تقلد الإدارة السابقة، ولكن لم يكن للعلم الرياضي وجود".

وتابع: "أنا أول واحد متخصص في علوم الرياضة تولى النادي، وفي مصر هناك 3 حالات مثل هذه تولت مقاليد الإدارة في أندية كبيرة، هم الراحلون الدكتور كمال شلبي رئيس الاتحاد السكندري الأسبق وأحدث طفرة كبيرة، والراحل عبده صالح الوحش في النادي الأهلي، لكن لم يتم منحه الفرصة كي يستمر .. عملوا عليه كومبينة وشالوه بعد فترة قصيرة، وثالث هذه الحالات أنا، وتوليت المسؤولية في نادي الزمالك".

كمال درويش نادي الزمالك علوم الرياضة عبده صالح الوحش النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق النبراوي نقيب المهندسين

قيد خريج دبلوم تجارة بجداول نقابة المهندسين.. والنبراوي يطالب بالتوضيح

بدرية طلبة

نقابة الممثلين تحول بدرية طلبة للتحقيق الفوري

سعر تذكرة حديقة الحيوان

في متناول الجميع.. كم سعر تذكرة حديقة الحيوان 2025؟

ربيع ياسين

بتتدخل في حياتي.. مشاجرة بين ابنة ربيع ياسين وخالتها وإصابتهما بالشيخ زايد

مستوطنين إسرائيلين

دولة عربية تعلن حالة الحرب مع الاحتلال وتمنع مواطنيه من دخول أراضيها

الإيجار القديم

كم ستدفع للمحل بدءًا من سبتمبر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟

العام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية

إبراهيم سعيد - نجم الأهلي والزمالك

فلوسي وفلوس بنتي.. طليقة إبراهيم سعيد: مفيش نفقة ولا سفر| إيه الحكاية

ترشيحاتنا

محافظ دمياط

محافظ دمياط يفتتح النسخة الصيفية الأولى من مهرجان الجبن المصري برأس البر

محافظ دمياط

تعرف على الموقف التنفيذى لسوق فارسكور وتجهز الباكيات

محافظ دمياط

تعرف على الخطة الاستراتيجية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بدمياط

بالصور

جورى بكر تثير الجدل بإطلالتها فى الساحل

جورى بكر تثير الجدل بإطلالتها فى الساحل
جورى بكر تثير الجدل بإطلالتها فى الساحل
جورى بكر تثير الجدل بإطلالتها فى الساحل

بسبب اتهامها بقتل زوجها.. صور بدرية طلبة قبل تصدرها الترند

بسبب اتهامها بقتل زوجها .. 10 صور لـ بدرية طلبة قبل تصدرها التريند
بسبب اتهامها بقتل زوجها .. 10 صور لـ بدرية طلبة قبل تصدرها التريند
بسبب اتهامها بقتل زوجها .. 10 صور لـ بدرية طلبة قبل تصدرها التريند

امتى تعرف القلق اتحول لمرض؟.. إليك علامات مميزة

القلق
القلق
القلق

3 وصفات لتحضير آيس كريم المانجو الطبيعي

3 وصفات لتحضير آيس كريم المانجو الطبيعى
3 وصفات لتحضير آيس كريم المانجو الطبيعى
3 وصفات لتحضير آيس كريم المانجو الطبيعى

فيديو

بدرية طلبة

أنا مافيا.. بدرية طلبة ترد على الهجوم عليا بتورطها في قضايا بيع الأعضاء

القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلبة الكليات العسكرية إلى مستشفى أهل مصر للحروق | فيديو وصور

أم ملك وأحمد

محتوى خادش.. الداخلية تعلن ضبط البلوجر أم ملك وأحمد

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء أشخاص على قائدي السيارات بالطريق الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد