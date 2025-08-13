كمال درويش: لست أفضل رئيس في تاريخ نادي الزمالك.. وعبده صالح الوحش لم يحصل على الفرصة كي يستمر بالأهلي

قال الدكتور كمال درويش الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، إنّه ليس أفضل رئيس في تاريخ نادي الزمالك، فهناك قامات كبيرة تولت هذا المنصب وتحافظ على النادي منذ عام 1911 حتى الآن.

وأضاف درويش، خلال لقاء له عبر قناة "إكسترا نيوز": "أعتقد أنني اتبعت أسلوب العلم الحديث في إدارة النادي، وهو ما شكّل فارقا كبيرا في النتائج وطريقة تنظيم وهيكلة النادي، لأن النادي لم يكن يدار بهيكلة رياضية علمية، وكانت كل إدارة تقلد الإدارة السابقة، ولكن لم يكن للعلم الرياضي وجود".

وتابع: "أنا أول واحد متخصص في علوم الرياضة تولى النادي، وفي مصر هناك 3 حالات مثل هذه تولت مقاليد الإدارة في أندية كبيرة، هم الراحلون الدكتور كمال شلبي رئيس الاتحاد السكندري الأسبق وأحدث طفرة كبيرة، والراحل عبده صالح الوحش في النادي الأهلي، لكن لم يتم منحه الفرصة كي يستمر .. عملوا عليه كومبينة وشالوه بعد فترة قصيرة، وثالث هذه الحالات أنا، وتوليت المسؤولية في نادي الزمالك".