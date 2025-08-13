مندوب أفريقيا بالأمم المتحدة: دور مصر تاريخي في تحرر القارة واستقلالها

قال السفير محمد إدريس المندوب الدائم للاتحاد الأفريقي لدى الأمم المتحدة، إنّ مصر كان لها دور تاريخي مهم في تحرر قارة أفريقيا واستقلالها، وهذا أمر لا ينكره أحد، ولكن لا يجب الوقوف عنده -ونحن لا نقف عنده-، حيث يجب أن نتحرك في الحاضر ونبني في المستقبل.

وأضاف، في حواره مع الإعلامية آية عبد الرحمن، مقدمة برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "هناك مقاربات كثيرة فيما يتعلق بالتعامل مع قارة أفريقيا، منها مقاربة الصور الجميلة للحضارة المصرية والأهرام والمعابد الفرعونية"، مشددًا، على أن الحضارة المصرية بها فنون علوم ودين وثقافة وأمور كثيرة جدا، ولكن، يجب التعمق في قارة أفريقيا وعدم الاعتماد على الصور الجميلة فقط.

وتابع: "يجب التعمق في تاريخ وشعوب وسيكولوجية وثقافة وآداب أفريقيا حتى نكون شركاء حقيقيين وفاعلين في هذه القارة، وهذا المقترب مهم.. أحيانا نكتفي بظاهر الأمور ولا ندخل إلى عمقها".

وأكد، أن العلاقات مع قارة أفريقيا متعددة الأبعاد، فهي استراتيجية ومهمة لمصر وأفريقيا في الأبعاد كافة مثل السياسي، الاقتصادي، والأمني، وبالتالي، يجب تفعيل العلاقات في مختلف محاورها، بحيث لا نقتصر على الماضي والدور التاريخي، ولكن يجب الاهتمام بالحاضر والمستقبل فقط.

وواصل: "لا يجب اختزال العلاقات في ملف واحد، ولكن هناك ملفات كثيرة في القارة الأفريقية يجب أن نفعلها، وفي الحقيقة، هناك جهد كبير يبذل حاليا للتعامل مع هذه الملفات".

وشدد، على أن أفريقيا ليست شيئا واحدا، ولكن هناك أقاليم ودولا وشعوبا وقبائل، وهناك خصوصية لكل دولة، ولا يجب أن نعمم، بل نتعامل مع كل دولة بخصوصيتها ومشكلاتها واحتياجاتها وتطلعاتها، حتى تكون مصر أكثر قدرة على المشاركة مع هذه الدولة والتفاعل معها بشكل إيجابي.