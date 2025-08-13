مندوب فلسطين بالجامعة العربية: نثمن الجهود المصرية القطرية لوقف إطلاق النار بغزة

ثمن السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، الجهود المصرية القطرية الساعية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .



وقال مهند العكلوك في حواره على قناة " الأولى الفضائية ، :" الشعب الفلسطيني محاصر في قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي ".

وتابع مهند العكلوك :" بداية إدخال المساعدات لقطاع غزة خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها ليست كافة وقطاع غزة يحتاج يوميا 600 شاحنة مساعدات ".



واكمل مهند العكلوك :" إسرائيل ترعى منظومة سرقة المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ".



ولفت مهند العكلوك :" ننتظر من الدول التحرك من اجل إدخال المساعدات برا وبحرا وجوا لقطاع غزة ".

