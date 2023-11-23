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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا...السوبرانو العالمية فاطمة سعيد ضيفة "معكم" على ON

صدى البلد

يستضيف برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON" في حلقة يوم غد الجمعة السوبرانو العالمية فاطمة سعيد في تمام العاشرة مساء، في حلقة تتضمن استعراضا لحفلاتها العالمية في أكبر المسارح ودور الأوبرا في أوروبا خلال الفترة الماضية.

تتحدث السوبرانو العالمية عن رحلاتها للعواصم العالمية  وكواليس تحضير حفلاتها ولقاءاتها مع أكبر نجوم العالم في المجالات المختلفة بعد سماع صوتها وتقديمها عروض الأوبرا الشهيرة.

تحكي فاطمة عن سر تعلقها بفن الأوبرا وعلاقة أسرتها ووالدها الدكتور أحمد سعيد بذلك وكيفية تعلمها الموسيقى منذ طفولتها حتى وصلت إلى مرحلة التمكن وتقديم حفلات كبرى عالميًا.

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي الكاتب أحمد مراد في حلقة اليوم الخميس من برنامجها "معكم" المذاع على قناة "ON".

يكشف مراد خلال اللقاء كواليس صناعة الجزء الثاني من رواية "لوكاندة بير الوطاويط" والتي صدرت مؤخرًا بالأسواق بأسم "أبو الهول" وحققت نجاحا كبيرا خلال الأيام الأولى من إصدارها، حيث يتحدث مراد حول تفاصيل شخصية سليمان أفندي السيوفي بطل الرواية.

كما يوضح كيفية تمكنه من تقمص شخصية تعاني من مرض عقلي حاد، وكيفية كتابة رواية تدور أحداثها قبل حوالي مئة عاما من الوقت الحالي.

 

الإعلامية منى الشاذلي السوبرانو العالمية فاطمة سعيد أحمد مراد برنامج معكم منى الشاذلى برنامج معكم معكم منى الشاذلى

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