عدلي القيعي يعلن عن اقتراب صفقة قوية للأهلي

نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب : عدلي القيعي يؤكد على اقتراب عمر الساعي لاعب الإسماعيلي من الأهلي.

ونجح النادي الأهلي في الفوز على البنك بهدف دون رد عن طريق وسام أبو علي في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ32 من عمر بطولة دوري NILE على ستاد القاهرة الدولي.

الأهلي يحتاج لـ4 نقاط لحسم لقب الدوري

بهذه النتيجة يحتاج النادي الأهلي لـ4 نقاط فقط من أجل حسم لقب الدوري حيث سيلتقي المقاولون يوم الأحد المقبل وفي حال فاز سيحتاج لنقطة وحيدة من أمام سموحة في الجولة بعد المقبلة لحسم اللقب.