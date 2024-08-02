أولمبياد باريس.. محيلبة يفقد طبقا وحيدا في الجولة الأولى للرماية

فقد عزمي محيلبة لاعب منتخب مصر الطبق الأخير وينهي الجولة الأولى من تصفيات الرماية كاسرا 24 طبقا من أصل 25

وانطلقت منافسات اليوم بدء من العاشرة والنصف صباحا ، في منافسات الرماية "سكيت" بندقية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، تصفيات اليوم الاول ثلاث جولات 75 طبقا، ثم غداً السبت جولتين 50 طبقا والنهائيات، على أن يتأهل أول 6 رماة إلى النهائي.

وتستأنف اليوم الجمعة، منافسات البعثة المصرية بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والتي تشارك فيها مصر بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعبا ولاعبة و 16 لاعبا احتياطيا وبإجمالي 164 لاعب ولاعبة في 22 لعبة رياضية.

مصر وباراجواي

ومن المنافسات المهمة اليوم التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، مباراة المنتخب الأولمبي مع نظيره باراجواي في دور الثمانية بأولمبياد باريس في الثامنة مساء.

مصر والنرويج في كرة اليد

ويواجه أيضا منتخب اليد نظيره، النرويج والبحث عن فوز جديد بعد أن تعادل معه منتخب فرنسا صاحب الأرض والجمهور بصعوبة شديدة، حيث فاز الفراعنة على المجر ثم خسر من الدنمارك وتعادل مع فرنسا، ويتأهل لدور الثمانية أول 4 منتخبات من المجموعة.

وإليكم المواعيد كاملة لمنافسات اليوم

الساعة 11:10 صباحا (ألعاب القوى)، مصطفى الجمل، في تصفيات رمي المطرقة

الساعة 1 ظهرا (الجمباز)، ملك حمزة، في تصفيات الترامبولين

الساعة 1:15 ظهرا (ألعاب القوى)، محمد مجدي ومصطفى عمرو، في تصفيات رمي الجلة

الساعة 2 ظهرا (كرة طائرة)، مصر والبرازيل

الساعة 2:30 ظهرا (السلاح)، فرق رجال المبارزة - منتخب مصر

الساعة 8:00 مساء كرة القدم - مصر وباراجواي

الساعة 10 مساء ( كرة يد ) مصر والنرويج