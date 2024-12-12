عبد العاطي: تعزيز العلاقات المصرية-الصينية ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة

عقد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الخميس 12 ديسمبر لقاءً إعلامياً مع "شبكة تليفزيون الصين الدولية" “CGTN” العربية، وذلك على هامش الزيارة الثنائية التي يقوم بها إلى بكين.



أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات المصرية-الصينية، والحرص المشترك من الجانبين على تطويرها اتساقاً مع ترفيع العلاقات لـ"مستوي الشراكة الاستراتيجية الشاملة" عام ٢٠١٤، والاحتفال بمرور عشرة أعوام على تدشينها خلال العام الجاري.



استعرض وزير الخارجية خلال اللقاء موقف مصر إزاء القضايا الإقليمية الضاغطة، في ظل التحديات الجسيمة العديدة بالشرق الأوسط.