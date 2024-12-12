خالد الجندي: العقل البشري نعمة إلهية وحدوده حماية من الانحراف

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن العقل البشري يُعتبر واحدة من أعظم نعم الله على الإنسان، حيث يُميزه عن سائر المخلوقات، مشيرًا إلى دوره الأساسي في توجيه الإنسان وتمييزه بين الخير والشر.

خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة DMC، أوضح الجندي أن العقل هو الجهاز الذي أعده الله لاستقبال الوحي الإلهي وتدبر آيات الكون والقرآن الكريم.

وأضاف: "الله سبحانه وتعالى كرّم العقل بجعله مناط التكليف، وأمر الإنسان باستخدامه للتفكر والتدبر كجزء من شرف التكليف الإلهي."

وأشار الجندي إلى أن العقل ليس مجرد أداة للتفكير، بل هو النور الذي يُضيء طريق الإنسان، حيث قسم الله العقول بين عباده مثلما قسم الأرزاق، ليكمل كل فرد ما ينقصه من خلال الآخرين.

وأوضح أن التفاوت في العقول هو جزء من حكمة الله، التي تهدف إلى استمرار عجلة الحياة والتكامل بين البشر.

دور العقل في التقدم والازدهار

تحدث الجندي عن أهمية العقل في التقدم الحضاري، موضحًا أن المسلمين الأوائل استخدموا عقولهم في العلوم والمعرفة، مما جعل الحضارة الإسلامية منارة للعالم.

وقال: "إذا استخدم الإنسان عقله في الخير، فإن الله يكتب له الريادة والسيادة."

أنواع العقل وحدوده

وعن مفهوم العقل، أوضح الجندي أن الكلمة في اللغة تعني "المنع أو الحبس"، حيث يعمل العقل على منع الإنسان من الوقوع في الأخطاء والمهالك.

كما أشار إلى أنواع مختلفة من العقل، منها العقل النظري لاستنباط العلوم، والعقل المدبر لترتيب الأمور، والعقل الباطن لتخزين الذاكرة والمشاعر، والعقل التخييلي للربط بين الأمور غير المنظورة.

واختتم الجندي حديثه بالتأكيد على أن حدود العقل البشري هي رحمة من الله، قائلاً: “الله وضع حدودًا للعقل في الأمور المتعلقة بالغيب، وهذه الحدود تحمي الإنسان من الزيغ والانحراف، وهي نعمة يجب أن نحترمها ونتدبرها.”