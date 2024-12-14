أعلنت دار الأوبرا المصرية، اليوم، وفاة زوج الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية، وذلك عبر بيان رسمي، فيما قدمت دار الأوبرا خالص التعازي لها.

موعد ومكان صلاة الجنازة على زوج رئيس دار الأوبرا

وأوضح البيان أنه يجري تشييع جثمان زوج رئيس دار الأوبرا، اليوم، من مسجد الحصري بمنطقة السادس من أكتوبر، متمنين له الرحمة والمغفرة ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وجاء نص البيان كالتالي: «نعى جميع الفنانون والعاملين بدار الأوبرا المصرية الدكتور هشام القطان زوج الأستاذة الدكتورة لمياء زايد، رئيس دار الأوبرا، الذي وافته المنية اليوم السبت 14 ديسمبر، وتقام صلاة الجنازة بمسجد الحصري بالسادس من أكتوبر».

وتابع البيان: «يتقدم الفنانون والعاملون بالأوبرا، بخالص التعازي والمواساة للدكتورة لمياء زايد وعائلتها وأسرة الراحل، سائلين الله عز وجل أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان».