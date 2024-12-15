«متسمعوش للقبيضة».. رسالة قوية من «الدردير» لجمهور الأهلي بشأن «الشناوي»

علّق عمرو الدردير، الناقد الرياضي على حملة هجوم الصفحات علي حارس مرمي النادي الأهلي محمد الشناوي وذلك بعد خسارة المارد الأحمر أمام باتشوكا المكسيكي، في نصف نهائي كأس إنتر كونتيننتال.

وكتب الدردير عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك: "الصفحات المأجورة بدأت تشتغل على الشناوي اللي لولاه كان الأهلي حسم الخسارة من بدري ، شايفين إن الجمهور من حقه يفضفض ويزعق بس مش شايفين حجم الضغوط اللي على اللاعب والكل محمله المسئولية رغم إنه ملهوش ذنب ، على العموم غرض الهجووم ده معروف لصالح مين".

وأضاف: "كل الدعم ياشناوي من قلبي ومن قلب كل أهلاوي مبيسمعش للقبيضة".

وكان قد خسر الأهلي من نظيره باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح (6-5)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 974 في دولة قطر، في نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

موعدة مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره شباب بلوزداد يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسبمر الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.