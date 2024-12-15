رؤساء بلديات إسرائيلية يدعون نتنياهو للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، إن رؤساء بلديات عن حزب الليكود، أرسلوا رسالة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تدعوه للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس في قطاع غزة.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب ناقشا هاتفيا الليلة الماضية التطورات في سوريا وإيران وغزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أخرونوت"، العبرية، مساء أمس السبت، إنه من المتوقع أن يزور مستشار ترامب لشؤون الأسرى والمفقودين، آدم بوهلر، إسرائيل هذا الأسبوع.

ووفقا للصحيفة التي لم تذكر التفاصيل، فإن الزيارة خاصة للمستشار، وهو يهودي أمريكي، لكن من المتوقع أن يعقد لقاءات أيضا بشأن صفقة تبادل الأسرى.

وسبق أن هدد ترامب حماس بأنه يجب عليها إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين قبل توليه منصبه، وإلا "فسيكون هناك جحيم في الشرق الأوسط".

كما وجه بوهلر تهديدا لحماس وقال قبل نحو أسبوع: "على الذين يحتجزون الرهائن أن يفكروا مليا فيما قد يحدث لهم".