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قامة فنية شامخة.. مجلس الوزراء ينعى الفنان الراحل نبيل الحلفاوي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

الزميل والأستاذ الكبير.. حسين فهمي وإلهام شاهين ينعيان نبيل الحلفاوي

نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
خالد صواف
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نعى النجم حسين فهمي والنجمة الهام شاهين ، الفنان الراحل نبيل الحلفاوي .

وكتبت الهام شاهين :" الله يرحم الأستاذ الفنان الكبير المحترم نبيل الحلفاوى و يسكنه فسيح جناته .. إنسان صادق ومنتهى النبل و عقل راجح و فكر راقى .. شخصيه صعب تكرارها  .. كنت محظوظه بالعمل معه فى أعمال أعتز بهم جدا . . منهم مسلسل أحلام لاتنام .. و فيلم الهروب إلى القمه  .. سنفتقد وجودك جدا فى الحياه الفنيه و آرائك الثاقبه  و مواقفك المحترمه.. ربنا يصبر كل محبيه على فراقه .. و خالص عزائى للسيدة زوجته و أبنائه وليد و خالد .. ربنا معاكم .

وكتب حسين فهمي :" فقدت اليوم صديق وزميل عزيز على قلبي رحم الله الزميل نبيل الحلفاوي واسكنه فسيح جناته".

أسرة نبيل الحلفاوي تناشد المصورين مراعاة مشاعرهم أثناء تشييع جنازة الراحل


طالبت أسرة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي ، من المصورين الصحفيين مراعاة مشاعرهم اثناء تشييع الجنازة .

وفاة نبيل الحلفاوي:


رحل الفنان نبيل الحلفاوي عاشق النادي الأهلي، منذ قليل، عقب صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 77 عامًا، بإحدى المستشفيات بجوار مسكنه.

وفي لقاء سابق كشف الفنان نبيل الحلفاوي في حديثه مع محمود سعد ببرنامج أخر النهار عن بداية مسيرته الفنية أنه دخل عالم الفن عن طريق الصدفة أثناء دراسته في كلية التجارة، فقد رافق أحد أصدقائه الذي كان معجبًا بإحدى الفتيات، فذهب معه إلى المسرح لمشاهدتها أثناء بروفة لها ورغم انتهاء البروفة، شعر الحلفاوي بشغف تجاه الأجواء المسرحية، فتوجه إلى المخرج طالبًا المشاركة في العمل. وبالفعل، حصل على دورين، ومن حينها أصبح يتنقل بين المسرح والبيت بشكل دائم.

في سياق آخر، تحدث الحلفاوي عن شغفه برياضة الملاكمة في سن السابعة عشرة، مشيرًا إلى أن الألعاب القتالية الحديثة لم تكن قد انتشرت بعد في مصر، وكانت الملاكمة والمصارعة هما الأكثر شهرة، خاصة بعد بروز محمد علي كلاي كبطل عالمي.

وكان آخر منشورات الفنان الراحل نبيل الحلفاوي تعليقا على مجموعة النادي الأهلي بكأس العالم للأندية.

وكتب  نبيل الحلفاوي عبر حسابه الرسمي الأشهر على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “مجموعة معقولة وأجمل ما فيها لقاء ميسي”.

وأعلن أبناء الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي على موقع، وفاته اليوم، الأحد 15 ديسمبر، بعد تدهور حالته الصحية، وسيتم تشييع الثمان بعد صلاة العشاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكتب حساب نبيل الحلفاوي: «مش القبطان اللي كاتب التويتة ديه للأسف.. إحنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي.. الوالد ربنا استجاب لدعاه ولم يمر بعذاب طويل مع مرض وألم طويل، كان دائما بيدعي بكده  وربنا ما خذلوش.. شكرا على كل الحب والدعاء، وصلاة الجنازة اليوم الأحد، 15 ديسمبر، بمسجد الشرطة زايد بعد صلاة العشاء».

مرض الفنان نبيل الحلفاوي

ووصلت حالة الفنان الكبير نبيل الحلفاوي إلى تطور مثير ومقلق على صحة الفنان بعد دخوله المستشفى وغرفة العناية المركزة.

وكشف مصدر مقرب للفنان نبيل الحلفاوي أنه فقد الوعي بكل من حوله ووضع على أجهزة التنفس الصناعي، وطالب جمهوره بالدعاء له.

ودعت شقيقة زوجة الفنان نبيل الحلفاوي خلال الساعات الماضية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك”، المتابعين بالدعاء له.

وقالت شقيقة زوجة الفنان نبيل الحلفاوي: “قلبي معاكي يا نادية  ألف سلامة على الغالي، ادعو للأستاذ نبيل الحلفاوي هو يحتاج إلى دعائكم”.

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