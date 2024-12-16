قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيمرسي فاي يتوج بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا 2024
بعد تعرضه لوعكة صحية.. مدحت شلبي يكشف تطورات حالته الصحية
اتحاد الكرة يهنئ الأهلي بجائزة أفضل ناد في أفريقيا
أدعية شهر رمضان اليومية 2025 .. اقتربت أيام البركات
حارس صن داونز يتوج بجائزة الأفضل في أفريقيا 2024
موعد صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة (القيمة والفئات المستحقة)
قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين .. ممثل الكنيسة يوضح التفاصيل
وزير السياحة يناقش إقامة معارض مؤقتة للآثار المصرية في السعودية
الغزاوي: فخور بتتويج الأهلي بجائزة الأفضل في إفريقيا 2024
رئيس جامعة الأزهر: العربية لغة كتاب الله والمولى تكفل بحفظها
نتيجة حجاج الجمعيات الأهلية لموسم 2025 بالإسماعيلية
الصور الأولى لحادث أتوبيس ركاب الأقصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فيديو جراف

ماكانوش مستحملينه.. إيه حكاية عم أحمد و طرد ولاده له من البيت

عم احمد و طرد ولاده ليه من البيت
عم احمد و طرد ولاده ليه من البيت
كريم ناصر
×

كشف عم أحمد، والذي قام أبناؤه بطرده من بيته بعد كتابته لهم، أنه لديه ولدين وبنت، معلقا "عيشتي مبقتش عاجبة ولادي وقاموا بطردي بعد أن قمت بكتابة البيت اللي كنت قاعد فيه باسمهم، بسبب زوجة أبني والتي كانت ترفض وجودي في المنزل.

وقال عم أحمد، خلال لقاء ببرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أن "ابني قالي اشوف مكان أعيش فيه غير بيتي، وان عيشتي متنفعش معاه 
ومشاني من البيت".

وتابع عم أحمد والذي قام أبنائه بطرده من بيته بعد كتابته لهم، أنه “ومشيت في الشارع وروحت اشتغلت في مخبز لفترة وخلال عملي في المخبز تعرضت للحرق، وحصلت على تعويض وأعطيته لأولادي”
 

وفي الفيديو التالي نكشف تفاصيل ما حدث … 

منزل عم احمد طرد من المنزل قصة عم احمد و طرد اولاده له

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر ديسمبر 2024

موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر ديسمبر 2024

صرف معاشات

بالزيادة.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2025

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة من التعليم بشأن الطلاب المتأخرين والممتنعين عن سداد المصروفات

عمر زهران

كانت هدية مخصصة للفقراء.. هالة صدقي تكشف مفاجآت في قضية عمر زهران

سمية الألفي مع زوجها والفيشاوي

بعد جدل ارتباطها بـ الفيشاوي.. سمية الألفي تؤدي العمرة مع زوجها

جروس

بسبب حسين لبيب | تطور في توقيع جروس لـ الزمالك

شوبير

مش بتضيع وقت | شوبير يوجّه رسالة مثيرة لـ الخطيب بسبب نجم الأهلي

محمد حمدي

سر الفيمتو ثانية.. لماذا شارك اللاعب محمد حمدي في نهاية مباراة الزمالك والمصري؟

ترشيحاتنا

موعد شهر رمضان 2025

بالحسابات الفلكية.. موعد شهر رمضان 2025 وعيد الفطر

ادوارد

بعد إصابة إدوارد.. احذر من حقن التخسيس | إليك الطريقة الصحيحة لاستخدامها

مترو الأنفاق

الخط السادس للمترو شريان جديد لاستكمال شبكة عملاقة.. تعرف على خط السير وأسماء المحطات

بالصور

فيديو يحصد الملايين.. عروس تنهار بالبكاء في يوم زفافها.. ما السبب؟.. شاهد

فيديو يحصد الملايين عروس تنهار بالبكاء في يوم زفافها ..ما السبب ؟شاهد
فيديو يحصد الملايين عروس تنهار بالبكاء في يوم زفافها ..ما السبب ؟شاهد
فيديو يحصد الملايين عروس تنهار بالبكاء في يوم زفافها ..ما السبب ؟شاهد

ناقد موضة: نادين نجيم لوحة نابضة بالحياة في إطلالتها الأخير.. شاهد

نادين نجيم
نادين نجيم
نادين نجيم

ناقد موضة يعلق على إطلالات مي عمر في مهرجان البحر الأحمر.. ماذا قال؟

الفنانة مي عمر
الفنانة مي عمر
الفنانة مي عمر

ياسمين صبري بإطلالة رياضية وجسد أكثر رشاقة ونحافة |شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

ايمان عبد اللطيف

الشروط وموعد القرعة.. تفاصيل هامة عن حج الجمعيات الأهلية

الفنان نبيل الحلفاوى

وفاة الفنان نبيل الحلفاوي .. تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياته | فيديو

ايمان عبد اللطيف

فرصة لأصحاب المعاشات .. شروط التقديم في شقق الإسكان الجديدة

الفان نبيل الحلفاوى

ادعوا له حالته صعبة .. تفاصيل مرض نبيل الحلفاوي | ماذا قالت عائلته ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

د. عصام عبد القادر - أستاذ المناهج وطرق التدريس - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: دولة وشعب وقيادة ومؤسسات وطنية

المزيد