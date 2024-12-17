تعرض للحسد.. تركي آل الشيخ يعلن إصابة شيكو في الركبة وعملية جراحية

أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن إصابه الفنان شيكو في ركبته مما أدى إلى تدخل جرحي بها.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه علي فيس بوك :" الحمدلله على سلامة الفنان الكبير شيكو والذي تعرض لإصابة شديدة في ركبته تطلبت تدخل جراحي يبدو أنه تعرض للحسد على الفيلم الذي مر ألفين وثلاثمائة وإحدى عشر يوما ٢٣١١ بدون تصوير ولم ير النور.. أنا الآن بصدد دراسة ملفات محامين كبار للتقدم بطلب الوصاية عليه".



شيكو ومنة شلبي :

شاركت الفنانة منة شلبي، مع جمهورها صورة جديدة تجمعها بأصدقائها ومن ضمنهم الفنان شيكو، من خلال تواجدها في افتتاح استوديوهات الحصن في الرياض، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت منة شلبي معلقة على الصورة: “مع أصدقائي وحبايبي من افتتاح استديوهات الحصن في الرياض.. حدث كبير ومهم مبروك علي كل صناع الدراما و السينما هذا الحدث المهم وفخورة بالتقدم والتطور الذي تشهده المملكه العربية السعودية حفظ الله شعبها وقادتها .. شكرًا علي الدعوة الكريمة وإحساسي إني دائمًا في بلدي التاني .. حفظ الله بلادنا جميعاً”.

وظهرت منة شلبي مرتدية بدلة باللون الأسود، ونسقت معها حقيبة ملونة، ووضعت بعض الاكسسوارات البسيطة.

ومن الناحية الجمالية اختارت أن تترك شعرها القصير منسدلا، ووضعت مكياجًا خفيفًا لإبراز جمال ملامحها.