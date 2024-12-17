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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

رمضان 2025.. أحمد مكي يبدأ تصوير الغاوي في هذا الموعد

احمد مكي
احمد مكي
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يبدأ الفنان أحمد مكي تصوير أحدث  مسلسلاته الدرامية «الغاوي»، المقرر عرضه ضمن سباق رمضان المقبل 2025، بحيث يكون أول يوم تصوير الجمعة المقبلة الموافق 20 من ديسمبر الجاري.

يواصل الفنان أحمد مكي الإستعدادات لتحضير مسلسل الغاوي الذي سيشارك به في موسم رمضان القادم 2025، ويغير أحمد مكي جلده هذه المرة ويخرج من إطار الأدوار الكوميدية حيث يلعب خلاله شخصية مجرم تائب.

يشهد العمل قيام مكي بتغيير جلده حيث يخرج من عباءة شخصية الكبير أوي الذي حقق بها نجاحًا  كبيرًا على مدار 8 مواسم برمضان، ليبتعد عن الكوميديا تمامًا ويقدم خلال أحداث المسلسل  الدراما الشعبية للمرة الأولى في مشواره الفنى، ليدخل مكى فى تحدٍ جديد بعيد عن الدراما.

ويذكر أن مكي شارك العام الماضي بمسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، شارك بجانب أحمد مكي في بطولته، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، مصطفى غريب، سماء إبراهيم، حاتم صلاح، حسين أبو حجاج، ليلى عز العرب، وعبدالرحمن حسن، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم أكرم حسني وأمينة خليل وشيماء سيف وصفاء الطوخي، والعمل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وأعلن المخرج محمد العدل إخراجه لمسلسل أحمد مكي بعنوان “الغاوي” والذى من المقرر طرحه فى ماراثون رمضان المقبل ٢٠٢٥.

ونشر المخرج محمد العدل البوستر الأول المسلسل من خلال حسابها الرسمي على موقع فيسبوك.

رمضان المقبل أحمد مكي الغاوي

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