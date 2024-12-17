أنا تمام وبتحرك.. شيكو يكشف لصدى البلد تفاصيل إصابته في الركبة

كشف الفنان شيكو تفاصيل تعرضه لإصابة في الركبة أدت لتدخل جراحي.



وقال شيكو في تصريح خاص لصدى البلد "وقعت من فترة و كان المفروض تتخيط ومتخيطتش فعملت انفكشن واضطريت افتح وننظف ونقفل غرز كتير".

أضاف :"ولكن أنا تمام الحمد لله و بتحرك وكله بخير ".



إصابة شيكو في الركبة

أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن إصابة الفنان شيكو في ركبته مما أدى إلى تدخل جراحي بها.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه علي فيس بوك :" الحمدلله على سلامة الفنان الكبير شيكو والذي تعرض لإصابة شديدة في ركبته تطلبت تدخل جراحي يبدو أنه تعرض للحسد على الفلم الذي مر ألفين وثلاثمائة واحدى عشر يوما ٢٣١١ بدون تصوير ولم ير النور...أنا الان بصدد دراسة ملفات محامين كبار للتقدم بطلب الوصاية عليه ".



شيكو ومنة شلبي

شاركت الفنانة منة شلبي، مع جمهورها صورة جديدة تجمعها بأصدقائها ومن ضمنهم الفنان شيكو، من خلال تواجدها في افتتاح استوديوهات الحصن في الرياض، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت منة شلبي معلقة على الصورة: “مع أصدقائي وحبايبي من افتتاح استديوهات الحصن في الرياض.. حدث كبير ومهم مبروك علي كل صناع الدراما و السينما هذا الحدث المهم وفخورة بالتقدم والتطور الذي تشهده المملكه العربية السعودية حفظ الله شعبها وقادتها .. شكرًا علي الدعوة الكريمة وإحساسي إني دائمًا في بلدي التاني .. حفظ الله بلادنا جميعاً”.

وظهرت منة شلبي مرتدية بدلة باللون الأسود، ونسقت معها حقيبة ملونة، ووضعت بعض الاكسسوارات البسيطة.

ومن الناحية الجمالية اختارت أن تترك شعرها القصير منسدلا، ووضعت مكياجًا خفيفًا لإبراز جمال ملامحها