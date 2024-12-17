حبس عصابة سرقة المنتجات الغذائية من داخل صناديق سيارات النقل في بدر

قررت جهات التحقيق حبس عصابة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهم بسرقة المنتجات الغذائية والبضائع من داخل صناديق السيارات النقل بدائرة قسم شرطة بدر.

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عصابة مكونة من 4 أشخاص تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة المنتجات الغذائية والبضائع من داخل صناديق السيارات النقل بدائرة قسم شرطة بدر.

مديرية أمن القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عصابة مكونة من 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب جرائم سرقة المنتجات الغذائية والبضائع من داخل صناديق السيارات النقل بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهم بندقية خرطوش، عدد من الطلقات، الأدوات المستخدمة فى السرقة، واعترفوا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، لدى عميلهم سيئ النية عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.