خالد الغندور: كنت أتمنى أن يواجه الأهلي ريال مدريد.. وسعيد بتتويجه بأفضل نادي

قال الإعلامي خالد الغندور، إنه تمنى وصول النادي الأهلي للمباراة النهائية ومواجهة نادي ريال مدريد في نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور: "ألف مبروك للنادي الأهلي الفوز بجائزة أفضل نادي في قارة إفريقيا".

وأضاف الغندور: "مبروك أيضًا لنادي الزمالك على الموسم الكبير الذي قدمه الفريق والتتويج بالكونفدرالية والتتويج بالسوبر الافريقي على حساب الكبير النادي الأهلي".

وتابع: هارد لك لمصطفى شوبير وحسين الشحات وأحمد مصطفى زيزو خسارتهم لجوائز الكاف وكانوا يستحقون أفضل من ذلك".

واختتم: "ادعموا اللاعبين المصريين وكفى تقليل من اللاعبين المصريين فهم يستحقون الدعم والتشجيع وكفى تعصب".