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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

خالد الغندور: كنت أتمنى أن يواجه الأهلي ريال مدريد.. وسعيد بتتويجه بأفضل نادي

خالد الغندور
خالد الغندور
سارة عبد الله
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قال الإعلامي خالد الغندور، إنه تمنى وصول النادي الأهلي للمباراة النهائية ومواجهة نادي ريال مدريد في نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور: "ألف مبروك للنادي الأهلي الفوز بجائزة أفضل نادي في قارة إفريقيا".

وأضاف الغندور: "مبروك أيضًا لنادي الزمالك على الموسم الكبير الذي قدمه الفريق والتتويج بالكونفدرالية والتتويج بالسوبر الافريقي على حساب الكبير النادي الأهلي".

وتابع: هارد لك لمصطفى شوبير وحسين الشحات وأحمد مصطفى زيزو خسارتهم لجوائز الكاف وكانوا يستحقون أفضل من ذلك".

واختتم: "ادعموا اللاعبين المصريين وكفى تقليل من اللاعبين المصريين فهم يستحقون الدعم والتشجيع وكفى تعصب".

خالد الغندور زيزو الأهلي

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