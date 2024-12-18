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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار على هذه المناطق

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية منذ قليل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن صور الأقمار الصناعية، أشارت إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من محافظة مطروح يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة الشدة مع تقدم الوقت.

وأضافت أن الفرصة مهيأة اليوم الأربعاء لسقوط أمطار خفيفة على (الإسكندرية -البحيرة وكفر الشيخ).

أما غدًا الخميس الموافق ١٩ ديسمبر فمن المتوقع أن تزداد حدة الأمطار على محافظة مطروح لتصل شدة الأمطار إلى حد الغزارة على بعض المناطق.

بينما محافظات (الإسكندرية -البحيرة -كفر الشيخ) على موعد مع سقوط أمطار متوسطة الشدة اعتباراً من مساء يوم الخميس.

وكانت قد توقع توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.
وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرصة لسقوط أمطار متوسطة على محافظة مطروح تكون خفيفة على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية شرقية. 
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 21 11
العاصمة الإدارية 20 10
6 أكتوبر 20 10
بنهــــا 21 12 
دمنهور 20 11
وادي النطرون 21 12
كفر الشيخ 20 11
المنصورة 21 11 
الزقازيق 21 11 
شبين الكوم 21 11
طنطا 20 12
دمياط 22 14 
بورسعيد 21 14
الإسماعيلية 22 10
السويس 21 11
العريش 23 08
رفح 22 08
رأس سدر 23 10
نخل 19 01 
كاترين 16 01
الطور 22 12
طابا 20 09
شرم الشيخ 25 17
الإسكندرية 22 12
العلمين 20 10
مطروح 21 14
السلوم 19 10
سيوة 21 07
رأس غارب 25 14
الغردقة 26 14
سفاجا 26 15
مرسى علم 25 16
شلاتين 26 20
حلايب 24 19
أبو رماد 25 17 
رأس حدربة 26 17
الفيوم 21 07
بني سويف 21 07
المنيا 21 06
أسيوط 22 06
سوهاج 23 09
قنا 25 11 
الأقصر 25 11
أسوان 26 14
الوادي الجديد 25 09
أبوسمبل 26 15

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 32 20
المدينة المنورة 28 15 
الرياض 22 08
المنامة 21 16
أبوظبي 25 19
الدوحة 22 15
الكويت 20 07
دمشق 16 00
بيروت 19 12
عمان 16 04
القدس 17 06
غزة 21 11
بغداد 18 00
مسقط 25 20
صنعاء 25 04
الخرطوم 35 21
طرابلس 18 12
تونس 19 07
الجزائر 18 07
الرباط 22 09
نواكشوط 29 17

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 06 01-
إسطنبول 14 05
إسلام آباد 18 04
نيودلهي 23 08 
جاكرتا 34 25
بكين 04 05-
كوالالمبور 30 24
طوكيو 13 03 
أثينا 18 06
روما 14 04
باريس 13 11
مدريد 13 07
برلين 11 09
لندن 15 06
مونتريال 03 03-
موسكو 02- 12- 
نيويورك 09 04
واشنطن 11 03
أديس أبابا 24 09

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