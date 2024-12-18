قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة للمشاركة في قمة الدول الثماني النامية
لازم نشكر ربنا.. الفنانة شهيرة تروي ماذا حدث لها بسبب فص ثوم
الرئيس السيسي يضع روشتة للوصول لحلول للأزمة الفلسطينية والسورية|فيديو
الحكومة: 145 ألف متخصص يعملون في أكثر من 200 مركز تعهيد
مقتل وإصابة 30 شخصًا في قصف للمتمردين بالسودان
امتلاك القدرة والقوة يضمن أمن مقدرات الشعب وموقفنا من سوريا ثابت.. تصريحات مهمة لرئيس الوزراء
أحمد حسن: جروس لا يميل لوجود منصب مدير الكرة بالزمالك
بالقوة الضاربة .. تشكيل ريال مدريد لمواجهة باتشوكا في نهائي كأس الإنتركونتننتال
مفاجأة.. الداخلية تكشف حقيقة عثور شخص على 8 ملايين جنيه بمطروح
تعزيز الشراكة الثنائية مع إندونيسيا.. الرئيس السيسي: مستعدون لتقديم التسهيلات لضمان نجاح أعمال الشركات والمستثمرين الإندونيسيين في مصر
تعزيز الشراكة الثنائية مع إندونيسيا.. الرئيس السيسي: مستعدون لتقديم التسهيلات لضمان نجاح أعمال الشركات والمستثمرين الإندونيسيين في مصر
الرئيس السيسي: مصر كانت أول دولة تعترف بإندونيسيا وتقيم معها علاقات دبلوماسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

إنشاء مدارس يابانية داخل مراكز الشباب للعمل في الفترة الصباحية

اثناء توقيع البروتوكول
اثناء توقيع البروتوكول
ياسمين بدوي
×

وقع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،  ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون بين الوزارتين، بمقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار أعمال المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.

وتضمن البرتوكول تنفيذ الأنشطة الطلابية داخل مراكز الشباب لتنمية النشء وتطوير الرياضة المدرسية، وإنشاء مدارس يابانية داخل مراكز الشباب للعمل بالفترة الصباحية، واستمرار عمل مراكز الشباب مساءً.

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن توجيهات القيادة السياسية هي المحرك الرئيسي وراء هذه الاتفاقيات، حيث تهدف إلى تحقيق الأهداف الوطنية في بناء مجتمع قوي ومتماسك، مشيراً إلى أن توقيع هذا البروتوكول يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز دور مراكز الشباب في تنمية مهارات النشء، والعمل على دمج الأنشطة الرياضية مع التعليم لتعزيز القيم الرياضية والروح الجماعية لدى الطلاب في سبيل التكامل بين القطاعين الرياضي والتعليمي، بالإضافة إلى تطوير الرياضة المدرسية وإعادة إحياء دوري المدارس لاكتشاف المواهب بالمدارس.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن إنشاء مدارس يابانية داخل مراكز الشباب استكمال للدور الكبير الذى تقدمه وزارة التربية والتعليم لتوفر بيئة تعليمية مبتكرة، مما يسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة في عالم سريع التغيير، مؤكداً أن الرياضة والتعليم هما ركيزتان أساسيتان لبناء شخصية قوية ومتكاملة للشباب المصري.

من جانبه، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة، ويعكس التزامنا بتقديم أفضل الفرص للطلاب، ونهدف من خلال هذا البرتوكول لتنمية المهارات الشاملة للطلاب، حيث يجمع بين التعليم الأكاديمي والنشاط الرياضي.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الأنشطة الطلابية في مراكز الشباب ستتيح للطلاب فرصة لتطوير مهاراتهم الاجتماعية والرياضية، مما يسهم في تكوين شخصياتهم، وتحقيق رؤية متكاملة لتطوير التعليم والرياضة، بما يتوافق مع متطلبات العصر الحديث.

حضر اللقاء الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ولفيف من قيادات الوزارتين.

التربية والتعليم وزير الشباب مراكز الشباب الأنشطة الطلابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بطاقات التموين

وقف بطاقات التموين بسبب هذه الممارسات.. والعقوبات تنتظر المخالفين

عادل إمام

شرط وحيد لـ عادل إمام للعودة إلى التمثيل وهذه تفاصل حالته الصحيه

صورة أرشيفية

جدول امتحانات نصف العام 2025 محافظة القاهرة.. آخر أخباره الآن

مرتبات

موعد صرف مرتبات ديسمبر..علاوة دورية 3% للموظفين بمشروع قانون العمل الجديد

شبانة

أسعد صفقة للأهلاوية.. شبانة يفجر مفاجأة للجماهير

دولار و 50 جنيه

سعر صرف الدولار أمام الجنيه الآن بالبنوك

كهربا

بعد إهدار ركلة الترجيح| رسالة مفاجأة من كهربا.. ورحيل هؤلاء عن الأهلي (إيه الحكاية)

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

الرئيس الإيراني يصل القاهرة اليوم لحضور قمة رؤساء دول «D8»

ترشيحاتنا

جرثومة المعدة

لمرضى جرثومة المعدة.. تعرف على أسبابها وكيفية علاجها

العام الجديد 2025

رسائل تهنئة عام 2025 مكتوبة .. للأهل والأصدقاء

نزلات البرد

ما هي الأطعمة التي يجب تجنبها عند الإصابة بنزلة برد ؟

بالصور

محافظ الشرقية يُشيد بمنظومة تداول القطن الجديدة بمحلج الدلتا ميت يزيد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بتكلفة 20 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع مدينة منيا القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

الكيلو بـ270 جنيها.. محافظ الشرقية يفتتح منفذ بيع اللحوم الطازجة بمنيا القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد حقنة المونجارو.. إلهام شاهين تخطف الأنظار بخصر منحوت| شاهد

الهام شاهين
الهام شاهين
الهام شاهين

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير من الجمعة القادمة.. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

أرقام جديدة.. قيمة المعاش للمحالين من الخدمة في 1 يناير 2025

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تفاصيل مهمة قبل انطلاق امتحانات منتصف العام

مرض منى فاروق

غيبوبة وشلل في المعدة.. وضع الفنانة منى فاروق على أجهزة تنفس صناعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: مصر والتحديات الإقليمية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

المزيد