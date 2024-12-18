تخفيضات تصل 25%.. تموين المنيا تكشف تفاصيل عن سوق اليوم الواحد

كشف عبد الباسط عبد العظيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، عن تفاصيل سوق اليوم الواحد والذي تم تدشينه في المحافظة، قائلا “نعمل في مبادرة بداية وجاءت فكرة اسواق اليوم الواحد بتنظيم سوق اليوم الواحد في مدينة المنيا ونستهدف المناطق الشعبية”.

وقال عبد الباسط عبد العظيم، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أنه شارك معنا عدد من العارضين والتجار والمزارعين، مؤكدا ان سوق اليوم الواحد بدأ من يوم الاثنين الماضي ومستمر معنا حتى الأن.

وتابع وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه يتم عرض كافة السلع والمنتجات، منها اللحوم والأسماك الطازجة والمجمدة والدواجن، مؤكدا انه يتم تقديم السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بنسبة 25%، وأبرزها اللحوم البلدية، والتي تصل من 250 جنيه لـ 300 جنيه.