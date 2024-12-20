سر المطاعم.. طريقة عمل البابا غنوج

البابا غنوج هو طبق مشهور ومحبوب في العديد من المطابخ الشرقية.. إليك الطريقة التقليدية لتحضيره:

المكونات:

2 حبة باذنجان كبير.

2 فص ثوم مفروم.

2-3 ملاعق كبيرة طحينة.

عصير ليمونة واحدة.

2-3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

ملح (حسب الرغبة).

رشة كمون (اختياري).

بقدونس مفروم للتزيين (اختياري).

رمان للتزيين (اختياري).

طريقة التحضير:

1. شوي الباذنجان:

نشوي الباذنجان على النار مباشرة أو في الفرن حتى يصبح طرياً وينتفخ القشر. يمكنك أيضًا شويه على الفحم لإضافة نكهة مدخنة.

بعد الشوي، اترك الباذنجان ليبرد قليلاً، ثم قشّره وأزل القشر المحترق.

2. تحضير الخليط:

نضع لبّ الباذنجان المشوي في وعاء ونهرسه بالشوكة أو باستخدام محضرة الطعام للحصول على قوام ناعم أو خشن حسب الرغبة.

أضف الثوم المفروم، الطحينة، عصير الليمون، زيت الزيتون، والملح.

أضف الكمون إذا كنت تفضله.

3. التقديم:

ضع البابا غنوج في طبق التقديم وسوِّ سطحه.

زين بزيت الزيتون، البقدونس المفروم، أو حبات الرمان لإضافة لون ونكهة.

نصائح:

للحصول على طعم مدخن أقوى، يمكن إضافة قليل من السائل المدخن (Liquid Smoke) إذا لم يتوفر الفحم.

يقدم مع خبز عربي أو خضروات مثل الخيار والجزر.



بالهناء والشفاء!