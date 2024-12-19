جوتيريش: ندعم انتقالا سلسا لتمرير حل الدولتين لصالح الشعب الفلسطيني

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أنه يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، على استضافة القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، ودعم غزة.

وقال أنطونيو جوتيريش، خلال فعاليات القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، إن الأمم المتحدة تدعم الانتقال السلس من أجل حل الدولتين، وأن يكون هناك أمن وأمان بغزة، ولبنان، وأن هذا من أجل مستقبل أفضل للمنطقة، وأن وقف الحرب في قطاع غزة يصب في صالح الاستقرار بالمنطقة.

وأضاف أن قمة اليوم تتحدث عن دعم الشباب في المستقبل، وأن هذا شيء بالغ الأهمية، وأن مشاركة الشباب في المجتمع أمر بالغ الأهمية، ويجب التركيز على الاستثمار في التعليم ودعم الشباب بكل الطرق، ويجب توفير موارد مالية لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وأن مشاركة الشباب أصبح أمرا بالغ الأهمية.

وعرضت القناة الأولى لقطات للحظة وصول الرئيس السيسي للمشاركة في انطلاق أعمال القمة 11 لمنظمة الدول الثماني النامية، ولحظة استقبال رؤساء الدول والوفود المشاركة.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في افتتاح أعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية لـ التعاون الاقتصادي.

ويترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، القمة الحادية عشرة لمنظمة "الدول الثماني الإسلامية النامية" للتعاون الاقتصادي (D8)، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتشهد القمة مشاركة عدد من رؤساء الدول، وتأتي في ضوء التوقيت بالغ الأهمية والتطورات الإقليمية والدولية المتسارعة التي يعيشها العالم.

ويبحث الرئيس السيسي مع زعماء دول "المجموعة" دفع التنمية والاستثمار والقضاء على الفقر.

وستستمر مصر في قيادة أعمال الدورة الـ11 برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى نهاية العام المقبل.

وكان الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، قد تسلم أمس، الأربعاء، رئاسة أعمال الدورة الحادية عشرة للمجموعة من جمهورية بنجلاديش الرئيس السابق لقمة مجموعة الدول الثماني النامية.