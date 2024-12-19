حبس عصابة تخصص نشاطها في سرقة متعلقات المواطنين بالقاهرة

قررت جهات التحقيق حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة متعلقات المواطنين فى منطقة الدقى 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.

أدلى 3 عاطلين باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في الجيزة، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة متعلقات المواطنين بمنطقة الدقى.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين لاثنين منهم معلومات جنائية، وأقروا بارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية مُتخذين من دائرة قسم شرطة الدقى مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، واعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبالضغط عليهم أرشدوا عن المسروقات المستولى عليها.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.