أيمن بهجت قمر عن محمد رمضان: مش نمبر وان

حل المؤلف أيمن بهجت قمر ضيفا على الإعلامية أسما إبراهيم فى حلقة من حلقات برنامجها الشهير حبر سري.



وتطرق أيمن خلال حديثه فى الحلقة عن محمد رمضان والذى أوضح أن رمضان ليس نمر وان فى السينما، مشيرا أنه لم يحقق نجاحات وإيرادات كباقى نجوم السينما.



وقال أيمن بهجت قمر: لو تامر حسني كان عمل فيلم “آخر ديك في مصر”، كان هينجح العمل، وهو بالنسبة لي نمبر وان مش محمد رمضان.



وأضاف: فيلم آخر ديك في مصر مش شبه محمد رمضان وكان المفروض إني أعرض الفيلم على تامر حسني الأول، علشان العمل يحقق نجاح، لكن محمد رمضان محققش في السينما، بس منقدرش ننكر أنه حقق نجاح كبير فى الدراما التلفزيونية والأغاني بس فى الإيرادات لسة معملش الإيرادات اللى تخليه نمبر وان فى السينما.





حسم جدل صوت مصر

وحسم الشاعر أيمن بهجت قمر، الجدل حول لقب صوت مصر، والذي انتشر مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أيمن بهجت قمر، في تصريحات لبرنامج حبر سري: "شيرين صوت الشارع والحارة المصرية اللي عرف مايبقاش بس في القلعة ووصل للزمالك والكومباوندات".

واستطرد قائلا: "وأنغام واجهة مصر المشرفة اللي تطلع في أي برنامج أو حفلة أو مناسبة وفعلا تشرف مصر.. وآمال ماهر حنجزة مصر وروبي دلع مصر".

أكد السيناريست أيمن بهجت قمر أنه سعيد بالتجربة الجديدة التي جمعته بالمخرج خالد مرعي في فيلم الهنا اللي انا فيه، المعروض في دور العرض.

وأشار إلى أن الفيلم يعتمد بشكل أساسي على كوميديا الموقف مع خليط من المشاعر الإنسانية، وهو ما يميزه عن غيره من الأعمال.

وقال قمر: “الفيلم مليان مشاعر وكوميديا موقف، وكان بقالي فترة أنا وخالد مرعي عايزين نشتغل سوا، وسعيد جدًا بالتجربة دي.”

وأوضح قمر أن فكرة الفيلم ليست فانتازيا، بل تم تقديمها بطريقة واقعية تناسب أجواء القصة وتخدم الحبكة.

وأضاف: "الكوميديا صعبة، لكنها قائمة على المواقف في الفيلم، ودي أكتر حاجة ركزنا عليها أثناء الكتابة والتنفيذ".