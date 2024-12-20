"فيها إيه يعني" فيلم يجمع ماجد الكدواني مع غادة عادل

يصور حاليا الفنان ماجد الكدواني مشاهد فيلمه الجديد “فيها إيه يعني” بمشاركة الفنانة غادة عادل.



وبدأ ماجد الكدواني بتصوير المشاهد الخارجية للفيلم فى منطقة وسط البلد وشارع 26 يوليو بالإضافة إلى شارع طلعت حرب والذي شهد ازدحاما شديد بسبب ماجد الكدواني وغادة عادل.



ومن المفترض أن يستمر فريق عمل الفيلم فى التصوير حتى بداية العام الجديد، على أن يكون الفيلم جاهز للعرض فى موسم عيد الفطر القادم.



فيلم فيها إيه يعني بطولة ماجد الكدواني وغادة عادل ومصطفى غريب وميمي جمال ومن تأليف وليد المغازي وإخراج عمر رشدي حامد.





مسلسل موضوع عائلي

وانتهى ماجد الكدواني مؤخرا من تصوير الجزء الثالث من مسلسل موضوع عائلي للعرض على منصة شاهد.



وطرحت منصة شاهد البوستر الدعائى الرسمي للجزء الثالث من مسلسل “موضوع عائلي” لماجد الكدواني استعدادا لعرضه على المنصة يوم 26 دسيمبر الحالي.

وبدأت منصة شاهد الترويج للمسلسل عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام استعدادا لعرض المسلسل، ومن المفترض ان يشهد الجزء الثالث الكثير من المفاجآت.

مفاجآت موضوع عائلي

ومن مفاجآت الجزء الثالث من مسلسل موضوع عائلي هو انضمام الفنانة رانيا يوسف لأبطال المسلسل بالإضافة إلى وجود عدد من الوجوه الشابة .



يذكر أن الجزء الثاني من المسلسل الذي عُرض في ديسمبر 2022 حقق نجاحًا كبيرًا، دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول شخصية "الشيف إبراهيم" التي يجسدها ماجد الكدواني، الذي يعاني من فقدان الذاكرة، بينما تعيش معه ابنته "سارة" (رنا رئيس) بعد عودتها من الخارج.

كما شهد المسلسل قصة حب بين "إبراهيم" و"مريم" (نور اللبنانية) انتهت بزواجهما وإنجاب طفلة.

أبطال مسلسل موضوع عائلي

يضم المسلسل في بطولته إلى جانب ماجد الكدواني كلا من نور، رنا رئيس، محمد شاهين، محمد رضوان، سماء إبراهيم، طه دسوقي، محمد القس، وياسمين ممدوح وافي.

المسلسل من تأليف محمد عز، كريم يوسف، أحمد الجندي، وسامح جمال، وإخراج أحمد الجندي.