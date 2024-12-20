قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
إصابة 21 شخصا في تصادم اتوبيس وميني باص بـ العلمين الجديدة
تصعيد بغزة ولبنان واليمن.. نتنياهو يواصل تنفيذ مخططاته لتغيير خريطة الشرق الأوسط
محليا ودوليا.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة
أيمن بهجت قمر عن محمد رمضان: مش نمبر وان
أجواء شديدة البرودة وأمطار غزيرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم
لغز التوربينات المستمر يحير المتابعين .. خبير يكشف جديد سد النهضة
"فيها إيه يعني" فيلم يجمع ماجد الكدواني مع غادة عادل
اكتشاف أرضية مصنوعة من عظام الحيوانات في مبني قديم بـ هولندا
أول زيارة دبلوماسية.. أبرز الملفات الأمريكية في لقاء هيئة تحرير الشام
وزير الإسكان يستقبل وفدا سعوديا لمناقشة عدد من الفرص الاستثمارية بمصر
حالة الطقس.. استمرار الأمطار على شرق البلاد والصقيع ليلا بهذه المحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

"فيها إيه يعني" فيلم يجمع ماجد الكدواني مع غادة عادل

ماجد الكداوني
ماجد الكداوني
خالد صواف
×

يصور حاليا الفنان ماجد الكدواني مشاهد فيلمه الجديد “فيها إيه يعني” بمشاركة الفنانة غادة عادل.

وبدأ ماجد الكدواني بتصوير المشاهد الخارجية للفيلم فى منطقة وسط البلد وشارع 26 يوليو بالإضافة إلى شارع طلعت حرب والذي شهد ازدحاما شديد بسبب ماجد الكدواني وغادة عادل.

ومن المفترض أن يستمر فريق عمل الفيلم فى التصوير حتى بداية العام الجديد، على أن يكون الفيلم جاهز للعرض فى موسم عيد الفطر القادم.

فيلم فيها إيه يعني بطولة ماجد الكدواني وغادة عادل ومصطفى غريب وميمي جمال ومن تأليف وليد المغازي وإخراج عمر رشدي حامد.

 

مسلسل موضوع عائلي 

وانتهى ماجد الكدواني مؤخرا من تصوير الجزء الثالث من مسلسل موضوع عائلي للعرض على منصة شاهد.
 

وطرحت منصة شاهد البوستر الدعائى الرسمي للجزء الثالث من مسلسل “موضوع عائلي” لماجد الكدواني استعدادا لعرضه على المنصة يوم 26 دسيمبر الحالي.

وبدأت منصة شاهد الترويج للمسلسل عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام استعدادا لعرض المسلسل، ومن المفترض ان يشهد الجزء الثالث الكثير من المفاجآت.

مفاجآت موضوع عائلي 

ومن مفاجآت الجزء الثالث من مسلسل موضوع عائلي هو انضمام الفنانة رانيا يوسف لأبطال المسلسل بالإضافة إلى وجود عدد من الوجوه الشابة .

يذكر أن الجزء الثاني من المسلسل الذي عُرض في ديسمبر 2022 حقق نجاحًا كبيرًا، دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول شخصية "الشيف إبراهيم" التي يجسدها ماجد الكدواني، الذي يعاني من فقدان الذاكرة، بينما تعيش معه ابنته "سارة" (رنا رئيس) بعد عودتها من الخارج. 

كما شهد المسلسل قصة حب بين "إبراهيم" و"مريم" (نور اللبنانية) انتهت بزواجهما وإنجاب طفلة.

 

أبطال مسلسل موضوع عائلي 

يضم المسلسل في بطولته إلى جانب ماجد الكدواني كلا من نور، رنا رئيس، محمد شاهين، محمد رضوان، سماء إبراهيم، طه دسوقي، محمد القس، وياسمين ممدوح وافي.

المسلسل من تأليف محمد عز، كريم يوسف، أحمد الجندي، وسامح جمال، وإخراج أحمد الجندي.

غادة عادل ماجد الكدواني فيها إيه يعني فيلم فيها إيه يعني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

إلغاء الصف السادس الابتدائي من العام القادم | هل قررت التعليم ذلك؟

المعاش المبكر لمواليد الثمانينيات

باقي 10 أيام على التقديم.. شروط المعاش المبكر لمواليد الثمانينات

أعراض متحور كورونا الجديد

أعراض متحور كورونا الجديد XEC .. علامات مميزة

ضحايا بيارة المنوفية

ننشر صور ضحايا بيارة المنوفية .. الأهالي ينتظرون الجثامين أمام المستشفي ..صور

احسب هتزيد كام؟.. صرف زيادة المعاشات يناير 2025 رسمياً لهذه الفئات

اعرف هتزيد كام؟.. صرف زيادة المعاشات يناير 2025 رسمياً لهذه الفئات

ضحايا بيارة المنوفية

رحلة كفاح 4 شباب.. جاءوا من الغربية بحثا عن لقمة العيش وانتهت حياتهم في بيارة صرف بالمنوفية

الدعم النقدي

التموين تحدد شرطًا أساسيًّا قبل التحول إلى الدعم النقدي.. ما هو؟

خريطة الأمطار

خريطة سقوط الأمطار الرعدية اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

شرب الماء

لا تنسى شرب الماء في الشتاء لهذه الأسباب.. احذر

الكالسيوم

5 أكلات غنية بالكالسيوم.. أكثر من تناول الحليب يوميا

ضيق التنفس

3 طرق طبيعية وفعالة للتخلص من ضيق التنفس.. تعرف عليها

بالصور

بدون ما يشرب الزيت.. طريقة عمل الباذنجان المقلي

الباذنجان المقلي
الباذنجان المقلي
الباذنجان المقلي

في عيد ميلاده.. لماذا يلقب محمد فؤاد بـ ابن البلد؟

محمد فؤاد
محمد فؤاد
محمد فؤاد

شكلها تغير.. هنادي مهنا بإطلالة أنيقة في أخر ظهور

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

شوربة خارقة لحرق الدهون وعلاج نزلات البرد

شوربة
شوربة
شوربة

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

هدفي جمع التبرعات ومفيش شوال ولا 8 مليون.. اعترافات سائق مطروح مدعي الأمانة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل من الأرصاد .. منخفض جوي يهدد المحافظات بأمطار وسيول

ام سجدة

عملت فيلر في مركز مشهور.. أم سجدة وشها باظ وشفايفها ورمت

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير من الجمعة القادمة.. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: قناة الزمن الجميل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم "رجل الابتسامة" مأساة خلف القناع

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

هل تستطيع اللغة العربية مواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: مصر والتحديات الإقليمية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

المزيد