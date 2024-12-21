قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيغادر الفريق قريبا .. إعلامي يصدم جماهير الأهلي بهذا الخبر
خليك في فرقتك.. إيهاب الخطيب يوجه رسالة لجماهير الزمالك بسبب كهربا وإمام عاشور
الحل السحري لقشرة الشعر.. نصائح وعلاجات طبيعية ناجحة
دولة تعلن حظر الهواتف المحمولة في المدارس لحماية الصحة والتعليم
إيهاب الخطيب يفجر مفاجأة عن واقعة عمر كمال عبد الواحد بالأهلي
مفتي الجمهورية: تفكك الأسرة يهدد المجتمع ويستدعي العودة لقيم المودة والرحمة
ما حكم الانشغال بالتصوير أثناء أداء الحج والعمرة؟.. الإفتاء تجيب
ممرض يتاجر فى الأعضاء البشرية.. تفاصيل الحلقة السادسة من "ساعته وتاريخه"
إيهاب توفيق يكشف كواليس تعرفه على زوجته: أهديتها هذه الأغنية
10 نصائح فعالة للتخلص من دهون البطن والحصول على جسم مشدود وصحي
أخبار الأقصر| افتتاح سوق اليوم الواحد.. زراعة 2000 شجرة.. حملة مكبرة لرفع الإشغالات
6 رؤساء مدن.. تعرف على حركة تنقلات المحليات في كفر الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

خليك في فرقتك.. إيهاب الخطيب يوجه رسالة لجماهير الزمالك بسبب كهربا وإمام عاشور

إيهاب الخطيب
إيهاب الخطيب
إسلام مقلد
×

وجه الناقد الرياضي إيهاب الخطيب، رسالة إلى جماهير الزمالك بسبب تعرضهم لـ إمام عاشور وكهربا خلال اللقاء الأخير أمام سيراميكا كليوباترا.

وقال الخطيب خلال لقائه مع الإعلامي مهيب عبد الهادي في برنامج اللعيب: «الحكاية كل أى حاجة الناس عايزه تحط اسم كهربا يا اسم إمام عاشور ووصل الأمر  لمشكلة كبيرة، اما جماهير الزمالك المحترمة والبعض منها يهتف ويتكلم عن غرف المنافس خليك في فرقتك ما كل ده سوشيال ميديا وصخب بيؤدي إلى تعصب، لا جماهير الأهلي لا تهتف على غرف الملابس لنادي الزمالك، ولا جماهير الزمالك تهتف عل غرف ملابس الأهلي، وأصله ده يقول عاشور عاشور فلان فلان وهنخش في منطقة صعبة واحنا مش ناقصين واحنا بنعدي بشوية وعايزين نلم».

رسالة من الخطيب لـ لاعبي الأهلي قبل مواجهة بلوزداد الجزائري


كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد  كواليس حديثه مع رئيس الأهلي محمود الخطيب.
وقال ابراهيم عبد الجواد عبر تصريحات علي ملعب ON:الخطيب في حالة صحية صعبة لكنه حرص على التواجد في المران وطالب اللاعبين بتعويض الجماهير.

 واستقر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي على قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في مباراة حاسمة ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024/2025.


موعد مبارة الأهلي و بلوزداد الجزائري والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي يوم الأحد المقبل، في توقيت حساس للفريق الأحمر، الذي يسعى لتعويض هزيمته الأخيرة أمام باتشوكا المكسيكي في كأس إنتركونتيننتال، واستعادة توازنه في البطولة القارية بعد التعادل السلبي مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في الجولة الماضية.

تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا عبر التردد الأرضي، بينما تقوم قنوات بي إن سبورتس بنقل المباراة فضائياً بشكل حصري وفقاً للعقد الموقع بين القناة القطرية والاتحاد الإفريقي “الكاف”.

ويخوض الفريق، مرانه الأخير اليوم السبت استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد في دور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏


من المقرر أن ينطلق المران في السابعة مساءً على استاد القاهرة وسيتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة ‏بحضور أول 15 دقيقة، وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم 

 

كهربا الزمالك إيهاب الخطيب إمام عاشور الناقد الرياضي إيهاب الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي والزمالك

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يقترب من الانتقال إلى الزمالك

الأهلي

لاعب مفاجأة .. صفقة سوبر على أعتاب الأهلي

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء ..وزيرة التنمية المحلية تكشف تفاصيل حركة تنقلات المحليات الجديدة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. حركة تنقلات المحليات الجديدة في 24 محافظة

الشيخ أحمد عبده الباز

مات بالحرم المكي.. وزير الأوقاف ينعى الشيخ أحمد عبده الباز: كان مثالًا يُحتذى به

عبد الواحد السيد

العربية اتعجنت.. عبد الواحد السيد يتعرض لـ حادث سير مروع

عمر زهران - خالد يوسف وزوجته

المهن السينمائية توكل مستشارها القانوني للدفاع عن عمر زهران بدلًا من مرتضى منصور

أوقات يحرم فيها الجماع

4 أوقات يحرم فيها الجماع .. واحذر هذا التوقيت كفارته «4 جرامات ذهب»

ترشيحاتنا

القوافل الدعوية

الأوقاف تطلق قوافل للمحافظات الحدودية لنشر سماحة الإسلام والقيم الإنسانية

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر في 2024.. جولات خارجية تعزز الرسائل الحضارية وتدعم القضايا الإسلامية

وزير الأوقاف

استقبال حافل.. وزير الأوقاف يفتتح مسجد تنمية المجتمع بمنية النصر بالدقهلية

بالصور

وضعيات نوم خاطئة تسبب ألم الكتف.. متى يصبح الأمر خطرًا؟

وضعيات نوم خاطئة تسبب ألم الكتف.. متى يصبح الأمر خطرًا؟
وضعيات نوم خاطئة تسبب ألم الكتف.. متى يصبح الأمر خطرًا؟
وضعيات نوم خاطئة تسبب ألم الكتف.. متى يصبح الأمر خطرًا؟

3 طرق طبيعية لزيادة مستويات الحديد في الجسم

طرق فعّالة لزيادة مستويات الحديد في الجسم
طرق فعّالة لزيادة مستويات الحديد في الجسم
طرق فعّالة لزيادة مستويات الحديد في الجسم

حافظ على صحة ابنك: 10 خطوات هامة لوقاية الأطفال من الأمراض التنفسية والبرد المنتشر

الأطفال
الأطفال
الأطفال

احذر تناول الفول يوميًا.. هذا ما يفعله بجسمك

مخاطر تناول الفول يوميًا
مخاطر تناول الفول يوميًا
مخاطر تناول الفول يوميًا

فيديو

مشاجرة فتاه اوكرانية

كانت سكرانة وخبطت عربية.. الحكم على فتاة اوكرانية تعدت على سيدة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

هدفي جمع التبرعات ومفيش شوال ولا 8 مليون.. اعترافات سائق مطروح مدعي الأمانة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل من الأرصاد .. منخفض جوي يهدد المحافظات بأمطار وسيول

ام سجدة

عملت فيلر في مركز مشهور.. أم سجدة وشها باظ وشفايفها ورمت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: قناة الزمن الجميل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم "رجل الابتسامة" مأساة خلف القناع

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

هل تستطيع اللغة العربية مواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: مصر والتحديات الإقليمية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

المزيد