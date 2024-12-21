خليك في فرقتك.. إيهاب الخطيب يوجه رسالة لجماهير الزمالك بسبب كهربا وإمام عاشور

وجه الناقد الرياضي إيهاب الخطيب، رسالة إلى جماهير الزمالك بسبب تعرضهم لـ إمام عاشور وكهربا خلال اللقاء الأخير أمام سيراميكا كليوباترا.

وقال الخطيب خلال لقائه مع الإعلامي مهيب عبد الهادي في برنامج اللعيب: «الحكاية كل أى حاجة الناس عايزه تحط اسم كهربا يا اسم إمام عاشور ووصل الأمر لمشكلة كبيرة، اما جماهير الزمالك المحترمة والبعض منها يهتف ويتكلم عن غرف المنافس خليك في فرقتك ما كل ده سوشيال ميديا وصخب بيؤدي إلى تعصب، لا جماهير الأهلي لا تهتف على غرف الملابس لنادي الزمالك، ولا جماهير الزمالك تهتف عل غرف ملابس الأهلي، وأصله ده يقول عاشور عاشور فلان فلان وهنخش في منطقة صعبة واحنا مش ناقصين واحنا بنعدي بشوية وعايزين نلم».

رسالة من الخطيب لـ لاعبي الأهلي قبل مواجهة بلوزداد الجزائري



كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد كواليس حديثه مع رئيس الأهلي محمود الخطيب.

وقال ابراهيم عبد الجواد عبر تصريحات علي ملعب ON:الخطيب في حالة صحية صعبة لكنه حرص على التواجد في المران وطالب اللاعبين بتعويض الجماهير.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي على قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في مباراة حاسمة ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024/2025.



موعد مبارة الأهلي و بلوزداد الجزائري والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي يوم الأحد المقبل، في توقيت حساس للفريق الأحمر، الذي يسعى لتعويض هزيمته الأخيرة أمام باتشوكا المكسيكي في كأس إنتركونتيننتال، واستعادة توازنه في البطولة القارية بعد التعادل السلبي مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في الجولة الماضية.

تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا عبر التردد الأرضي، بينما تقوم قنوات بي إن سبورتس بنقل المباراة فضائياً بشكل حصري وفقاً للعقد الموقع بين القناة القطرية والاتحاد الإفريقي “الكاف”.

ويخوض الفريق، مرانه الأخير اليوم السبت استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد في دور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏



من المقرر أن ينطلق المران في السابعة مساءً على استاد القاهرة وسيتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة ‏بحضور أول 15 دقيقة، وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم



