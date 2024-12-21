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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

ملين طبيعي.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي يوميا ؟

فوائد تناول الكيوي يوميا
فوائد تناول الكيوي يوميا
آية التيجي
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تناول حبة واحدة من الكيوي يوميًا يعود بفوائد صحية كثيرة على الجسم بفضل قيمتها الغذائية العالية. 

فوائد تناول الكيوي يوميا

ويمكن لتناول حبة واحدة من الكيوي يوميًا أن يدعم صحتك العامة، يعزز مناعتك، ويحسن من صحة الهضم والبشرة، وفقا لما نشر في موقع “بولد سكاي” الهندي.

ويمكن الحصول على العديد من الفوائد عند تناول حبة واحدة من الكيوي يوميا، إليك أبرز الفوائد، وتشمل ما يلي :


ـ تعزيز جهاز المناعة :

الكيوي غني بفيتامين C، الذي يعزز مناعة الجسم ويحميه من الأمراض، مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

ـ تحسين عملية الهضم :

يحتوي على إنزيم الأكتينيدين، الذي يساعد في تحسين هضم البروتينات، وهو غني بالألياف الغذائية التي تُحسن حركة الأمعاء وتقي من الإمساك، مما يعني أنه ملين طبيعي .

ـ دعم صحة القلب :

يحتوي على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات، والبوتاسيوم، التي تساعد في تنظيم ضغط الدم، مما يُقلل من مستويات الكوليسترول الضار (LDL) ويحمي الأوعية الدموية من الالتهابات.

ـ تحسين جودة النوم :

ويحتوي الكيوي على مركبات تعزز إنتاج السيروتونين، مما يُساعد في تحسين النوم والوقاية من الأرق.

ـ تقوية العظام :

غني بفيتامين K والكالسيوم والمغنيسيوم، التي تُساعد في الحفاظ على قوة العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشتها.

فوائد تناول الكيوي يوميا

ـ تعزيز صحة البشرة :

فيتامين C ومضادات الأكسدة في الكيوي تُساعد في إنتاج الكولاجين، مما يجعل البشرة أكثر نضارة وشبابًا.

ـ الوقاية من السرطان :

مضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة في الكيوي تُقلل من تأثير الجذور الحرة، مما يُقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

ـ تحسين صحة العين :

يحتوي على اللوتين والزياكسانثين، وهما من مضادات الأكسدة التي تُحمي العين من الأمراض، مثل: التنكس البقعي وإعتام عدسة العين.

ـ دعم فقدان الوزن :

الكيوي منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف، مما يمنح شعورًا بالشبع ويُساعد في إنقاص الوزن.

القيمة الغذائية لحبة كيوي متوسطة:

السعرات الحرارية: 42 سعرة.

فيتامين C: 71% من الاحتياج اليومي.

الألياف: 2 جرام.

البوتاسيوم: 215 ملجم.

الهضم الكيوي فوائد تناول الكيوي فوائد تناول الكيوي يوميا

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