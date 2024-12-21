غارات أمريكية بريطانية تستهدف منطقة عطان في صنعاء

شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية، مساء اليوم السبت، غارات جوية على منطقة عطان في صنعاء، عاصمة اليمن، وفق ما أعلنت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة الحوثي.

ووفقا لوسائل إعلام مختلفة فقد استهدفت هذه الغارات مواقع مفترضة لجماعة الحوثي، الذين يسيطرون على صنعاء منذ عام 2014.

تهدف هذه الضربات إلى دعم إسرائيل في مواجهتها ضد الحوثيين، وقالت قناة كان العبرية، في تقرير لها مساء اليوم السبت، نقلا عن مصادر إسرائيلية، إن تل أبيب تحاول بناء تحالف ضد الحوثيين في اليمن.

وأضافت المصادر أن إسرائيل تستعد لهجوم آخر على اليمن، وأنها هذه المرة ستحاول إشراك دول أخرى في الهجوم.

وأوضحت المصادر بحسب قناة كان العبرية أن هناك تنسيق وثيق بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي وقت سابق، قال مسؤول سياسي إسرائيلي، إن المواجهة مع الحوثيين تتصاعد وأنه لابد من تجنيد الولايات المتحدة لتصعيد الهجوم على اليمن.

وقالت القناة 14 العبرية إن هناك تقديرات في إسرائيل، تشير إلى أن الحوثيين سيزيدون من وتيرة الهجمات على إسرائيل، وربما بشكل كبير.