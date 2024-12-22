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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

عضو شعبة السيارات: الإفراج عن سيارات ذوي الهمم يزيد المعروض ويخفض الأسعار

السيارات
السيارات
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قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحدث عن ضرورة الإسراع في الإفراج عن سيارات ذوي الهمم المتواجدة في الموانئ، مؤكدًا أنه لا يوجد مبرر لتعطيل هذه العملية حتى الآن، حيث أن السيارات متواجدة في الجمارك منذ فترة طويلة ولا يوجد بينها سيارات مخالفة.

وأضاف زيتون في مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة"، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن نسبة المخالفات في السيارات منخفضة للغاية، ولن تظهر إلا بعد الإفراج عنها.

وأشار إلى أن الأطراف المستفيدة من الوضع الحالي هي شركات تحصيل الأرضيات في الموانئ، داعيًا إلى تدخل رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار الأرضيات في الموانئ، حيث أن بعض المستوردين يدفعون جمارك وأرضيات تفوق قيمتها قيمة السيارة نفسها.

وفي سياق متصل، أشار زيتون إلى أن أسعار السيارات قد تشهد زيادة طفيفة في المستقبل بسبب تحرك سعر الدولار، خاصة مع تراجع كمية الاستيراد بشكل ملحوظ. ولفت إلى أن تعطيل سيارات الاستيراد في الموانئ يؤدي إلى زيادة الأسعار، ومن المتوقع أن يؤدي الإفراج عن السيارات المكدسة في الموانئ إلى زيادة المعروض في سوق السيارات، مما يساهم في تراجع الأسعار وزيادة الإقبال على الشراء.

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