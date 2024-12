أحمد فريد يحصد جائزتي آمال العمدة ومفيد فوزي لعام 2024

12/22/2024 8:17:13 AM

حصد الفنان أحمد فريد علي على جائزة آمال العمدة ومفيد فوزي كأفضل فنان تشكيلي في حفل توزيع جوائز مفيد فوزي وآمال العمدة لعام 2024 التي أقيمت مساء السبت بقاعة محمد حسنين هيكل بنقابة الصحفيين.

و قال أحمد فريد في تصريحات خاصة لصدي البلد " سعيد جدا بتكريمي كأفضل فنان تشكيلي في حفل توزيع جوائز مفيد فوزي وآمال العمدة لعام 2024.

و أضاف أحمد فريد " انا اعشق الفن التشكيلي و تعملته منذ الصغر من والدي ، بحس أن الرسم هو وسيلة قوية للتعبير.

وافتتح الفنان أحمد فريد معرضه الفني الجديد بعنوان “حكاية النور” والذي يضم 40 عملاً فنياً مميزاً يعبر من خلاله عن قصته الخاصة مع النور باستخدام أدواته ورموزه الفنية الفريدة.

ويعتمد "فريد"، في أعماله على الطيور، التي ترمز إلى السلام والحرية، والورود التي تمثل الأمل والحب، كما يوظف شخصياته الفنية بأسلوب درامي فريد يعكس مشاعر وتعبيرات متنوعة من وجوه تبدو وكأنها تروي قصصاً، نرى فيها الحيرة، الترقب، الانتظار، والحب، مما يجسد شخصيات تشبه الحياة في عالم خاص بها.

ويعد هذا المعرض الفردي هو الثامن عشر في مسيرة الفنان أحمد فريد، بعد سلسلة من المعارض الفردية التي أقامها في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن أبرزها العرض المتحفي العالمي "The Secret of The Golden Ramses" الذي أقيم في متحف هيوستن للعلوم والطبيعة في ولاية تكساس الأمريكية.