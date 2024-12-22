فرص سقوط أمطار.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم، الأحد، هناك استقرار فى الأحوال الجوية فى أغلب محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار حول المعدل الطبيعي.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى"، إن العظمي على القاهرة الكبرى تصل إلى 20 درجة مئوية، إلى جانب زيادة فترات أشعة الشمس، وبالتالي الطقس شتوي نهارا مائل للبرودة فى المحافظات الشمالية، معتدل ودافئ فى المحافظات الجنوبية.

وأضافت أنه مع غياب أشعة الشمس الأجواء تكون شديدة البرودة فى أغلب محافظات الجمهورية، وتصل أحيانا لحد الصقيع على المزروعات الموجودة فى وسط سيناء ومناطق من شمال الصعيد، نتيجة وصول درجة الحرارة فى هذه المناطق لأقل من 5 درجات.

وأشارت إلى وجود فرص لسقوط الأمطار فى الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري، خفيفة وغير مؤثرة تماما على الأنشطة اليومية.