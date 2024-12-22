قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مهرجان شرم الشيخ الدولي يحصد جائزة عالمية من كوريا الجنوبية
وزير الخارجية: موقف مصر ثابت وداعم لسيادة ووحدة وسلامة أراضي سوريا
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي
انتصار السيسي: المتطوعون في الهلال الأحمر المصري يثبتون يومًا بعد يوم أن الإنسانية هي أسمى القيم| صور
«خُدُه ويلا غور».. جماهير الأهلي تهاجم الشناوي وكهربا
الحكومة تعلن مبادرة جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بداية 2025
الرئيس السيسي يوجه بتطوير منظومة الطيران بشكل متكامل
شاهد| مرسيدس بنز A-Class موديل 2025
بعد تفحم ميكروباص الأوتوستراد.. نصائح لتجنب اندلاع حرائق السيارات
كنت أتمنى التصوير في غزة.. درة تروي صعوبات واجهتها في "وين صيرنا"| خاص
شعبة الأدوية: مرهم الحروق زيت سمسم وليس له تأثير مثبت للتفتيح أو الترطيب
70 مليون جنيه سنويا.. ناقد رياضي يكشف عرض الزمالك لـ زيزو ورد فعل والده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

برلمان

"الحرية المصري": حديث الرئيس السيسي بأكاديمية الشرطة اتسم بالمكاشفة

د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصري
د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصري
محمد الشعراوي
×

أشاد حزب الحرية المصرى برئاسة د. ممدوح محمد محمود بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لأكاديمية الشرطة، مشيرا إلى أنها تعكس اهتمام القيادة السياسية بتطوير المنظومة الأمنية واختيار أفضل العناصر؛ فضلا على التركيز  على التعليم والتدريب المستمر وتعزيز قدرات رجال الشرطة في مجال الأمن السيبرانى لضمان جاهزيتهم للحفاظ على الأمن والاستقرار الاجتماعى ومواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في ظل الاضطرابات الإقليمية والعالمية.

وقال د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى في بيان صحفي له إن حديث الرئيس السيسى تضمن رسائل مهمة لطمأنة المصريين بشأن مستقبل البلاد، مشددا على التزام القيادة السياسية والحكومة بتحقيق الأمن والاستقرار وتحسين مستوى معيشة المواطنين؛ كما أشار إلى التركيز على تطوير منظومة التعليم والتكنولوجيا والخدمات الصحية لتحقيق التنمية التي تلبى طموحات المواطنين.

وأضاف د. ممدوح محمود أن الحوار الذي أجراه الرئيس مع طلاب أكاديمية الشرطة اتسم بالمكاشفة والشفافية حول التحديات التي تواجه الوطن؛ وأكد على ضرورة التصدي للشائعات والأكاذيب التى يبثها أعداء البلاد على مواقع التواصل الاجتماعى بهدف زعزعة الأمن والاستقرار الداخلى مشيرا إلى أن التصدي لحروب الجيل الرابع يتطلب تعزيز الوعي لدى المواطنين بحجم المخططات والمؤامرات التى تستهدف أمن واستقرار الوطن.

وأكد رئيس حزب الحرية المصرى أن الحكومة والمؤسسات الإعلامية والدينية ومنظمات المجتمع المدني يقع على عاتقهم دور مهم في التصدى للشائعات والأكاذيب التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار الوطن.

فيما يتعلق بالاقتصاد، أوضح د. ممدوح محمود أن الرئيس السيسى أكد أن الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح، وأن الحكومة تعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمار وزيادة حجم الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة للشباب؛ فضلا على زيادة الإنفاق لتحسين البنية التحتية والخدمات للمواطنين.

وأكد أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوطين الصناعة وزيادة مساحة استصلاح الأراضي إلى 4 ملايين فدان، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية وتوفير العملة الأجنبية.

القيادة السياسية حزب الحرية المصرى الرئيس عبد الفتاح السيسى الاضطرابات الإقليمية والعالمية منظومة التعليم والتكنولوجيا والخدمات الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحريق

خسائر بالملايين.. كواليس ساعات من مكافحة نيران حولت مطعم وشقق أعلاه لرماد.. صور

وزارة التربية والتعليم

وزير جديد وتعديل خريطة القيادات.. أبرز أحداث وزارة التعليم في 2024

يوسف ندا

وفاة يوسف ندا ممول عمليات جماعة الإخوان الإرهابية

بعد الزيادة| موعد صرف معاشات يناير 2025.. وقيمة المعاش المستحقة

موعد صرف معاشات يناير 2025.. وقيمته المستحقة

أحمد شوبير

شوبير يكشف تفاصيل جديدة حول مصير إمام عاشور وكهربا بالأهلي

طلبة كلية الشرطة

للمقبولين في الاختبارات.. موعد إعلان نتيجة كلية الشرطة 2024

أصحاب المعاشات

زيادة المعاشات 2025.. موعد الصرف والفئات المستفيدة

صورة فتاة سحر المقابر بسوهاج

لعنة بين طيات التراب.. العثور على صورة عشرينية عليها طلاسم سحر بمقابر سوهاج

ترشيحاتنا

هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد 31.5 مليار جنيه تعويضات خلال 9 أشهر

ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية

نائب وزير المالية: التنمية الصناعية والتجارية تبدأ محليًا ببيئة أعمال تنافسية

جانب من فعاليات القمة

انطلاق أول قمة دولية للتقييم والتطوير من العاصمة الإدارية

بالصور

مرصد الأزهر ينظم محاضرة لطلاب مجموعة من المعاهد العليا حول أهمية القيم الأخلاقية والإنسانية

مرصد الأزهر يستضيف طلاب المعاهد العليا
مرصد الأزهر يستضيف طلاب المعاهد العليا
مرصد الأزهر يستضيف طلاب المعاهد العليا

إقبال كثيف من المواطنين على "سوق اليوم الواحد" بمنطقة الصيادين بالزقازيق

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد

إطلالة ملكية.. دينا فؤاد تشعل مواقع التواصل بفستان أحمر

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

شيخ الأزهر يحتفل مع الأطفال بافتتاح معهد «محمد عطيتو» بالأقصر.. صور

شيخ الأزهر مع أحد الاطفال
شيخ الأزهر مع أحد الاطفال
شيخ الأزهر مع أحد الاطفال

فيديو

ايمان عبد اللطيف

السعودية حذرت منه .. تفاصيل جديدة عن منفذ حـادث الـدهس في ألمانيا

ايمان عبد اللطيف

تصل لـ ٦.. تحذير من انخفاض كبير بدرجات الحرارة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات في أسواق الذهب وتفاصيل سعر الدولار الآن

مشاجرة فتاه اوكرانية

كانت سكرانة وخبطت عربية.. الحكم على فتاة اوكرانية تعدت على سيدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة النازحين تزداد سوءً

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نظرية العصر الإسرائيلي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: سلامتك د. مصطفى

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ المناهج بجامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احترام حقوق الإنسان تسهم في بناء الكيان

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مفيش هرم للإيجار

المزيد