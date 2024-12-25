تحمي من أمراض القلب والالتهابات.. 10 فوائد خارقة لتناول الكستناء

الكستناء من الأطعمة الأولى التي تخطر على البال في الشتاء والطقس البارد، وهي من الأطعمة التي يمكن تناولها بعدة طرق مختلفة؛ حيث يمكن تناولها نيئة أو مقلية أو مسلوقة أو كحلوى، كما أنها تعطي نكهة للوجبات، كما أن هذا الطعام منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على الكثير من الألياف والبروتين والكربوهيدرات، وبفضل فيتامين سي وخصائصه المضادة للأكسدة فإنه يحمي الجسم من أمراض القلب والالتهابات.

تحمي الكستناء من الإصابة بالفيروسات والإنفلونزا وتقوي جهاز المناعة مع برودة الطقس، وتنتشر بكثرة في معظم البلاد، وتحتوي على معادن غنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد والفوسفور.

تتمتع الكستناء بالعديد من الفوائد لصحة الإنسان بفضل الفيتامينات والمعادن التي تحتوي عليها، ومن فوائد الكستناء ما يلي:

فوائد الكستناء

يساعد على خفض نسبة الكوليسترول المرتفع بفضل فيتامين سي

يحمي من أمراض القلب والخلايا السرطانية بفضل خصائصه المضادة للأكسدة

يحمي من العدوى

يعطي شعوراً بالشبع لفترة طويلة بفضل محتواه العالي من الألياف

يساهم في الجهاز الهضمي

مفيد لمشاكل المعدة والأمعاء

يحمي بنية العظام والأسنان

يساهم في هرمون السيروتونين

مفيد للجهاز العصبي

يخفف من المشاكل المتعلقة بالدوالي والبواسير

مفيد للبشرة ومضاد للشيخوخة

يفيد الكبد بفضل خصائصه المضادة للأكسدة

ينظم ضغط الدم

يخفف من نقص البوتاسيوم

يمنع فقر الدم

يمنع الضعف والتعب عن طريق إمداد الجسم بالطاقة

يساهم في الوظائف الإنجابية

يحافظ على صحة العين

المصدر npistanbul