الديهي: أي شخص لا يؤمن بوجود مؤامرات تحاك ضد الدولة فهو جزء منها

علق الإعلامي نشأت الديهي، على تصريحات الرئيس السيسي بأن خصوم مصر يعملون على إعاقة الدولة المصرية، وهذا يرجع إلى أن استمرار معدل النمو بهذا الشكل لمدة 10 أو 15 عامًا سيؤدي إلى نقل مصر إلى وضع آخر.



وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الأحد، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة هي من أخطر التصريحات خلال العقد الأخير، مشيرًا إلى أن تصريحات الرئيس كانت في منتهى الأهمية والخطورة والدقة.



ولفت إلى أن هناك أجهزة استخبارات تعمل على إيقاع مصر، معقبًا: "أعداء مصر يردون كسر الدولة المصرية ، وكسر المواطن المصري"، مشيرًا إلى أي شخص لا يؤمن بأن هناك مؤامرات تحاك ضد الدولة المصري فهو قطعًا جزءًا من هذه المؤامرة .