قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: نؤكد على احترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه
الشيوخ يوافق على تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض
أحمد حسن: الزمالك يجهز المقدم لتجديد عقد زيزو
حكم قضائي بإخلاء عقار صبحي خليل بالعجوزة| والفنان يستغيث .. تفاصيل مثيرة
برلمانية الوفد: ربط المنشأة والطبيب بالمسئولية الطبية في جبر الضرر يعوق صرف التعويض
الشيوخ يوافق على ضرورة تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه والمضاعفات الطبية
صفقة مخدرات ضخمة .. الداخلية تحبط تهريب كبتاجون بـ 4 مليارات جنيه
بعد إطلاق الخدمة رسميًا.. فيديو يشرح كيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم إلى مصر
هل الحج والعمرة يسقطان الصلاة الفائتة .. الإفتاء ترد
خلال أيام .. فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2025
الحكومة توافق على مقترح تفعيل توجيه جهود المسئولية المجتمعية في الشأن الثقافي
حصاد 2024| لبنان يزداد أوجاعه مع اتساع الحرب بين إسرائيل وحزب الله.. الاحتلال يضرب بقوة الضاحية الجنوبية لبيروت.. وتفجيرات أجهزة بيجر واغتيال حسن نصر الله أبرز الأحداث المؤلمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

برلمان

الشيوخ يوافق على تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ
فريدة محمد
×

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض "في قانون المسئولية الطبية ، تحتوي على ضمانات لعدم التحيز.

وأَضاف عبد الغفار خلال الجلسة العامة للشيوخ "اللجنة العليا بتشكيلها أكبر ضمانة على حيادية وعدالة اللجنة في اتخاذ القرار ، وأكد " التشكيل يمنع وجود أي أهواء.

ووافق مجلس الشيوخ على نص المادة ، و  نصت المادة " 9 " من قانون المسئولية الطبية على تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي:


عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويُرشح الآخر الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيساللجنة العليا والآخر نائبا للرئيس.
رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.


أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.
كبير الأطباء الشرعيين.
ممثل عن وزارة الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يرشحه الوزير المختص بشئون الصحة.ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي

ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يرشحه

وزير الدفاع والإنتاج الحربي
ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الداخلية.


اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.


أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.


ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا ، يرشحه مجلس النقابة.


ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قرارتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.


ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات
التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

الشيوخ مجلس الشيوخ قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاثار

العثور على كنز أثري في أعماق بحر الإسكندرية.. والداخلية تحبط بيعها| صور

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يتراجع إلى هذا المستوى.. سعر الذهب اليوم الإثنين 23-12-2024

فريق الأهلي للكرة النسائية

حركة مشينة.. حكاية طرد صخرة الأهلي وخناقته مع محكمة بـ الدوري

الأهلي

ملايين فى الأرض.. نادي خليجي يصدم الأهلي في صفقة فاشلة

سعر الدولار

سعر الدولار رسميا الآن.. آخر تحديث في البنوك اليوم الإثنين 23-12-2024

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024

اعلان نتيجة حج القرعة السياحي 2025 اليوم.. كيفية الاستعلام بالرقم القومي

إعلان نتيجة حج القرعة السياحي 2025 اليوم.. كيفية الاستعلام بالرقم القومي

أسعار الذهب

سعر الذهب محليا وعالميا اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

ترشيحاتنا

التومية

طريقة عمل الثومية السورية بالمنزل

توقعات الابراج

توقعات الأبراج 2025 .. 3 مواليد تحقق أحلامها وتحذير لهؤلاء

السحلب

طريقة تحضير السحلب الجاهز

بالصور

مواليد هذه الأبراج تعاني من كثرة الفلوس في العام الجديد ٢٠٢٥

الابراج
الابراج
الابراج

اعتقادات خاطئة وسوء فهم.. الجراحة قد تسرع انتشار سرطان الثدي

سرطان الثدي
سرطان الثدي
سرطان الثدي

استدعاء سيارة تسلا سايبرترك للمرة السابعة

تسلا سايبرتراك
تسلا سايبرتراك
تسلا سايبرتراك

ظهرت وابنتها بصحبته.. زوجة ظافر عابدين تثير الجدل بالسوشيال ميديا

زوجة ظافر عابدين
زوجة ظافر عابدين
زوجة ظافر عابدين

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تحذير من شواطئ الإسكندرية ومطروح | ماذا قالت الأرصاد بشأن الطقس؟

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل هامة قبل صرف معاشات يناير.. فيديو

ايمان عبد اللطيف

السعودية حذرت منه .. تفاصيل جديدة عن منفذ حـادث الـدهس في ألمانيا

ايمان عبد اللطيف

تصل لـ ٦.. تحذير من انخفاض كبير بدرجات الحرارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة النازحين تزداد سوءً

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نظرية العصر الإسرائيلي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: سلامتك د. مصطفى

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ المناهج بجامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احترام حقوق الإنسان تسهم في بناء الكيان

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مفيش هرم للإيجار

المزيد