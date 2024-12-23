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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

ماجدة خير الله: عمر أفندي الأفضل في 2024

عمر أفندي
عمر أفندي
أحمد البهى
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أكدت الناقدة الكبيرة ماجدة خير الله أنها ترى أن مسلسل عمر أفندي هو أفضل عمل عرض خارج موسم شهر رمضان لعام 2024 . 

وقالت ماجدة خير الله في تصريحات خاصة لصدى البلد: مسلسل عمر أفندي قدم كوميديا لطيفة للغاية ومقربة للقلب، واستطاع أن يجذب المشاهدين، كما أنه عمل لا يحتوي علي أي ادعاءات.

وتابعت ماجدة خير الله: عمر أفندي لعل الأكثر نجاحًا هذا العام، ولكن هناك عددا من المسلسلات الجيدة التي عرضت خارج شهر رمضان يمكن أن تكون من ضمن الافضل لعام 2024 ، وهم 6 شهور ، مطعم الحبايب ، رقم سري . 

واستكملت ماجدة خير الله: مسلسل رقم سري من الأعمال الجيدة وبه تشويق وإثارة، وقدم استغلال فكرة العوالم المنبثقة من مسلسل صوت وصورة بشكل جيد . 

وأضافت ماجدة خير الله: مسلسل مطعم الحبايب يعد أفضل عمل عرض علي المنصات هذا العام، حيث يضم عناصر فنية متميزة مثل التصوير والديكور وموضوع العمل أيضا، كما أن مسلسل 6 شهور كان موضوعه مختلف. 

وقالت ماجدة خير الله : أري أن أفضل ممثل لهذا العام هم أحمد مالك، أحمد حاتم ، نور النبوي ، فيما سيكون عبد الرحمن أبو غزاله مخرج مسلسل عمر أفندي هو الأفضل، وسيكون أفضل مؤلف من نصيب مريم ناعوم لأن طريقها كتابتها لمسلسل مطعم الحبابيب كان بها ابتكار. 

ماجدة خير الله أحمد حاتم عمر أفندي

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