ماجدة خير الله: عمر أفندي الأفضل في 2024

أكدت الناقدة الكبيرة ماجدة خير الله أنها ترى أن مسلسل عمر أفندي هو أفضل عمل عرض خارج موسم شهر رمضان لعام 2024 .



وقالت ماجدة خير الله في تصريحات خاصة لصدى البلد: مسلسل عمر أفندي قدم كوميديا لطيفة للغاية ومقربة للقلب، واستطاع أن يجذب المشاهدين، كما أنه عمل لا يحتوي علي أي ادعاءات.

وتابعت ماجدة خير الله: عمر أفندي لعل الأكثر نجاحًا هذا العام، ولكن هناك عددا من المسلسلات الجيدة التي عرضت خارج شهر رمضان يمكن أن تكون من ضمن الافضل لعام 2024 ، وهم 6 شهور ، مطعم الحبايب ، رقم سري .

واستكملت ماجدة خير الله: مسلسل رقم سري من الأعمال الجيدة وبه تشويق وإثارة، وقدم استغلال فكرة العوالم المنبثقة من مسلسل صوت وصورة بشكل جيد .

وأضافت ماجدة خير الله: مسلسل مطعم الحبايب يعد أفضل عمل عرض علي المنصات هذا العام، حيث يضم عناصر فنية متميزة مثل التصوير والديكور وموضوع العمل أيضا، كما أن مسلسل 6 شهور كان موضوعه مختلف.

وقالت ماجدة خير الله : أري أن أفضل ممثل لهذا العام هم أحمد مالك، أحمد حاتم ، نور النبوي ، فيما سيكون عبد الرحمن أبو غزاله مخرج مسلسل عمر أفندي هو الأفضل، وسيكون أفضل مؤلف من نصيب مريم ناعوم لأن طريقها كتابتها لمسلسل مطعم الحبابيب كان بها ابتكار.