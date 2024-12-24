عبير صبري أحدث المنضمين لمسلسل شباب امرأة مع غادة عبد الرازق

تعاقدت مؤخرا الفنانة عبير صبري علي مشاركة الفنانة غادة عبدالرازق بطولة أحدث أعمالها الدرامية مسلسل «شباب إمرأة»، والمقرر عرضه في سباق رمضان 2025 المقبل .

تفاصيل مسلسل «شباب إمرأة»

«شباب إمرأة» مكون من 15 حلقة،من بطولة غادة عبدالرازق، يوسف عمر، داليا شوقي وأحمد فتحي وحسن أبو الروس رواية أمين يوسف غراب، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج أحمد حسن.

عبير صبري:

حلت الفنانة عبير صبري ضيفة على الإعلامية لينة طهطاوي فى حلقة من حلقات برنامجها كلاكيت على إذاعة نجوم إف إم.

وتحدثت عبير خلال الحلقة عن كثير من الأسرار والكواليس التى تطرقت إليها لأول مرة ومنها حديثها عن كتابة مذكراتها.

وقالت عبير خلال الحلقة إنها تهوى التمثيل ولكن تهوى أيضا الكتابة لذلك قررت للحظة كتابة مذكراتها ولكن حتى الآن لم تأخذ القرار النهائى بشأن هذا الأمر.

كما تحدثت عبير عن دورها فى مسلسل حدوتة منسية وقالت أنها قدمت هذا العمل لكونه مختلف والشخصية التى تقدمها مختلفة تماما عن أى شخصية قدمتها من قبل.

وتابعت عبير أنها اشتغلت على الشخصية فترة طويلة وكانت سببا فى تغيير اسمها، حيث أن المؤلف كان كاتب المسلسل واسم الشخصية التى تلعبها عبير ولكنها طلبت تغييرها لدهب وهو الاسم الذي لفت انتباه الجمهور ضمن أحداث المسلسل.

مسلسل “حدوتة منسية” من بطولة سوسن بدر ،أحمد فهيم ، ومحمد علي رزق ، وعبير صبري ،هشام إسماعيل ، ومحمود حجازي ونانسي صلاح، ومحمود حافظ، وحسن عبد الله، وأمير صلاح الدين، وريم سامي، وأحمد صيام، ودعاء حكم، ومحمد عزمى.

المسلسل من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد محيي الدين.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي عن قصة أرملة تجد نفسها في مواجهة تحديات كثيرة بعد موت زوجها الذي تركها وترك كل أمواله تحت تصرفها، كما يناقش أيضا العديد من القضايا الاجتماعية مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبنائها والخيانة وتأجير الأرحام.