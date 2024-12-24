قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل امتحانات نصف العام 2025 | تحذيرات عاجلة لطلاب الأول والثاني الثانوي
رسالة من كولر للاعبي الأهلي بعد سداسية بلوزداد وقبل مواجهة المصري
جدول تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي في جميع المحافظات.. الكيفية والمواعيد
أرباح اليوتيوب حلال أم حرام .. دار الإفتاء تحسم الجدل
طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح وضباب على هذه المناطق
روسيا تدمر 4 طائرات مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة
الكنيست يوافق على زيادة ميزانية 2024 لتغطية تكاليف الحرب
رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 24-12-2024
كوريا الجنوبية.. المعارضة تعتزم عزل الرئيس المؤقت لهذا السبب
ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب
بعد كندا وبنما.. ترامب يدعو لشراء جرينلاند من الدنمارك| ما القصة؟
مقتل عنصرين من داعش بضربة أمريكية في سوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

ديني

قصر الصلاة أثناء السفر واجب أم رخصة ويجوز تركها .. الإفتاء توضح

قصر الصلاة أثناء السفر واجب أم رخصة
قصر الصلاة أثناء السفر واجب أم رخصة
عبد الرحمن محمد
×

تلقت دار الإفتاء استفسارًا حول الأفضل للمسافر ، قصر الصلاة أم إتمامها إذا كان قادرًا على ذلك؟ وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، موضحًا أن القصر أثناء السفر مسألة خلافية بين الفقهاء.

القصر بين الوجوب والرخصة
أوضح شلبي أن بعض الفقهاء، مثل الحنفية، يرون أن القصر واجب على المسافر، بينما يرى جمهور العلماء أن القصر رخصة يمكن للمسافر أن يلتزم بها أو يتركها دون حرج.

 وأضاف أن كلا الأمرين جائز شرعًا، سواء اختار المسافر القصر أو الإتمام.

آراء الفقهاء في حكم القصر والجمع
من جانبه، أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن القصر في السفر واجب عند الحنفية، استنادًا إلى أحاديث نبوية، منها قول السيدة عائشة: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر". 

أما المالكية فيرون أن القصر سنة مؤكدة لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي لم يُنقل عنه إتمام الصلاة أثناء السفر.

وأشار المركز إلى أن الشافعية والحنابلة يعتبرون القصر رخصة على سبيل التخيير، مع تفضيل القصر عند الحنابلة لدوام النبي -صلى الله عليه وسلم- عليه في أسفاره.

حكم الجمع بين الصلوات
فيما يتعلق بجمع الصلوات، أوضح الأزهر أن الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، جائز باتفاق الفقهاء، سواء جمع تقديم أو تأخير، خاصة في السفر. واستدلوا بحديث جابر عن حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث جمع بين الصلوات دون أن يصلي بينهما شيئًا.


أكدت الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء والأزهر أن القصر والجمع رخصة شرعية للمسافر، وأن المسافر مخير بين الأخذ بالرخصة أو الإتمام، وفقًا لما يناسب ظروفه، مع تأكيد أن القصر أفضلية عند بعض المذاهب، خاصة الحنابلة.

دار الإفتاء قصر الصلاة حكم الجمع بين الصلوات محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بونجاح

حقيقة حسم الأهلي صفقة بغداد بونجاح ووصوله القاهرة

صورة تعبيرية

ارتداء الملابس الثقيلة.. صقيع قادم من أوروبا يضرب مصر خلال ساعات

راغب علامة

تحطيم مدرسة الفنان راغب علامة في لبنان بعد تصريحه المزعوم عن نصر الله

سعر الذهب

عيار 21 يتراجع الآن بشكل ملحوظ.. سعر الذهب اليوم الاثنين بالتعاملات المسائية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في 20 بنكا

الكحة والسعال الليلي

أسرار من مطبخك.. وصفات للتخلص من الكحة الشديدة والسعال الليلي حسب النوع

زيزو

مفاجأة في تجديد عقد زيزو مع الزمالك.. تفاصيل

الرئيس السيسي

مفتي الجمهورية يوجه رسالة لـ الرئيس السيسي: سِر على بركة الله

ترشيحاتنا

موجة برد شديدة

صقيع قارس يضرب مصر.. الأرصاد تحذر من موجة برد شديدة

شروط المعاش المبكر لمواليد الثمانينات

باقي أسبوع.. شروط المعاش المبكر لمواليد الثمانينات وخطوات التقديم

قطار

مواعيد القطارات على خطي القنطرة شرق - بئر العبد وبشتيل كفر داود السادات

بالصور

أسرار من مطبخك.. وصفات للتخلص من الكحة الشديدة والسعال الليلي حسب النوع

الكحة والسعال الليلي
الكحة والسعال الليلي
الكحة والسعال الليلي

لمرضى الجيوب الأنفية في الشتاء.. 20 نصيحة للتغلب على الحساسية

20 نصيحة لتخفيف أعراض الجيوب الأنفية في الشتاء
20 نصيحة لتخفيف أعراض الجيوب الأنفية في الشتاء
20 نصيحة لتخفيف أعراض الجيوب الأنفية في الشتاء

أسباب جفاف وتشقق اليدين في الشتاء .. نصائح لا تستغني عنها

أسباب جفاف وتشقق اليدين في الشتاء
أسباب جفاف وتشقق اليدين في الشتاء
أسباب جفاف وتشقق اليدين في الشتاء

باستخدام لبن الزبادي الخفيف الدسم.. طريقة عمل شيش برك صحي

الشيش برك
الشيش برك
الشيش برك

فيديو

الزمالك

الأزمة مخلصتش.. تطورات قضية الزمالك وبوبيندزا

محمد سعد

حلق شعره وساب دقنه.. تعرف على شخصية محمد سعد في فيلم الدشاش

ايمان عبد اللطيف

تحذير من شواطئ الإسكندرية ومطروح | ماذا قالت الأرصاد بشأن الطقس؟

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل هامة قبل صرف معاشات يناير.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: البحث عن الانسان

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي ( 2 )

خالد عامر

خالد عامر يكتب: حديث الرئيس.. الرسالة وصلت

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: البيت والأسرة.. أساس بناء الشخصية المستقرة نفسيًا واجتماعيًا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة النازحين تزداد سوءً

المزيد