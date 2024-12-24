خبير اقتصادي: الدولة تشهد نقلة نوعية في تحسين معيشة المواطنين خلال أخر 10 سنوات

أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن مصر تمر بنقلة نوعية كبيرة لتحسين مستوى معيشة المواطنين خلال السنوات العشر الأخيرة، مع التركيز على العنصر البشري باعتباره أهم مورد اقتصادي.

وأوضح شعيب، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة أنفقت ما يقارب 10 تريليونات جنيه على تطوير البنية التحتية، بما يشمل الطرق والكباري، الطاقة، والبنية المعلوماتية، مما ساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.

https://youtu.be/tw83cCp-_Lw?si=esIyk9bXFOTL_0ft

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الحكومة أعطت أولوية للمناطق التي عانت من التهميش وندرة الموارد، عبر وضع خطط شاملة للتطوير. وتهدف الدولة إلى تحقيق تحسين شامل في الظروف المعيشية، القضاء على الفقر، وضمان توزيع عادل للموارد بين المواطنين.