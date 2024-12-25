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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

سعر أشهر جرام ذهب اليوم 25-12-2024

سعر الذهب
سعر الذهب
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ثبت أشهر أعيرة الذهب وهو سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 3725 جنيه للبيع و3740 جنيه للشراء وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 25-12-2024

واستقرت أسعار الذهب، داخل محلات الصاغة في أول تعاملات اليوم بعد تراجعه أمس الثلاثاء بصورة طفيفة لم تتجاوز حاجز الـ 5جنيهات في الجرام الواحد بمختلف الأعيرة الذهبية.

عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو  4256 جنيه للبيع و4274 جنيه للشراء .

عيار 14

وسجل عيار  14 الأقل فئة نحو 2484 جنيه للبيع و2493 جنيه للشراء.

عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 نحو 3194 جنيه للبيع و3206 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 29.905 ألف جنيه للبيع و29.92 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب 

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 2611 دولار للبيع و2612 دولار للشراء.

استقرار السوق المحلي

اوستقرت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس في حين ارتفعت الأوقية ارتفاعًا طفيفًا، بالبورصة العالمية، وسط عمليات شراء ضعيفة، تزامنًا مع احتفالات أعياد الميلاد، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».

وبحسب التقرير فقد شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية،حالة من الاستقرار خلال تعاملات أمس.

وتراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية،  بنحو 25 جنيهًا خلال تعاملات الإثنين الماضي ليسجل سعر المعدن الأصفربالبورصة العالمية تراجعا بقيمة 11 دولارًا.

الفائدة الأمريكية

ويشهد الذهب تماسكا، وسط عمليات شراء ضعيفة بالأسواق الدولية، تزامنًا مع احتفالات أعياد الميلاد، والإشارات السلبية من الفيدرالي الأمريكي حول السياسة النقدية.

وتراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، خلال الأيام الماضية، متأثرة بتلميحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي بإبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل.

كما أن استمرار المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط، إلى جانب مخاوف الحرب التجارية، تمثل عامل دعم للذهب كملاذ آمن، وسط توقعات بتحول الفيدرالي الأمريكي في تطبيق سياسة نقدية متشددة خلال العام المقبل.

وأشار البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي إلى أنه سيبطئ وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2025، وتظل التوقعات داعمة لارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، والتي تساعد الدولار الأمريكي على الثبات بالقرب من أعلى مستوى له في عامين والحد من سعر الذهب.

وارتفع الذهب بنسبة 27% في 2024، وشهد خلالها فترات متباينة، بعد ارتفاع قوي بدأ في فبراير وانتهى في أكتوبر.

شركات محددة لشراء السبائك

نفى لطفي منيب، نائب الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، صحة ما تم تداوله من أخبار حول تحديد الشعبة أسماء 5 شركات فقط لشراء السبائك الذهبية من خلالها.

وأوضح منيب أن هذه المعلومات غير دقيقة، مؤكداً أن الشعبة ليست جهة مخولة بالإعلان لصالح شركات محددة، وأنها تعمل وفقاً للقانون الذي يحظر تفضيل أي جهة على أخرى.

شراء الذهب

وأشار إلى أن الشعبة توصي دائماً المواطنين بشراء الذهب المدموغ، والذي يخضع للإشراف الكامل من مصلحة الدمغ والموازين لضمان الجودة والمصداقية.

وأضاف نائب رئيس الشعبة أن مصر بها 17 شركة منتجة للسبائك الذهبية، وكلها تخضع لرقابة الجهات المختصة لضمان الالتزام بالمعايير.

وأكد أن الشعبة لا تختص أو توجّه المواطنين نحو شركات معينة على حساب الأخرى، بل تشجع دائماً على التحقق من الدمغة الرسمية لضمان حقوق المستهلك.

واختتم منيب حديثه بالتأكيد على أن الشعبة العامة للذهب تسعى إلى تحقيق الشفافية في السوق، وتعمل على نشر الوعي بين المواطنين حول أهمية شراء الذهب من مصادر موثوقة للحفاظ على استثماراتهم.

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