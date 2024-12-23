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عيار 21 يتراجع إلى هذا المستوى.. سعر الذهب اليوم الإثنين 23-12-2024
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

عيار 21 يتراجع إلى هذا المستوى.. سعر الذهب اليوم الإثنين 23-12-2024

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
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يبحث الكثير عن سعر الذهب اليوم في مصر، والذي شهد تراجعا وفقا لآخر تحديث في سوق الصاغة المصرية، حيث تراجع سعر الجرام من عيار 21 إلى أقل من 3800 جنيه للبيع والشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18

أما عن سعر الذهب اليوم عيار 18، فيفضله الكثير حال شراء الخواتم والسلاسل من المشغولات الذهبية، والذي سجل هبوطا أيضا في محلات الصاغة إلى نحو أقل من 3220 جنيها بدون أي مصنعية أو ضريبة أو دمغة، بعد نحو 3300 جنيه قبل أيام قليلة.

سعر الذهب اليوم في مصر

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر الذهب عيار 21 الأشهر في سوق الصاغة المصرية، والذي تراجع مؤخرا إلى  3750 جنيهًا للبيع كأقل سعر ، بعدما سجل 3875 جنيهًا كأعلى سعر الخميس 12-12- 2024.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

ويهتم الراغبون في بيع أو شراء الذهب بالبحث عن العيار الأشهر في سوق الصاغة المصرية، وهو عيار 21 نظرا لبريقه ولمعانه اللافت فتفضله شريحة كبيرة من المتعاملين في سوق الصاغة، والذي تراجع عن 3760 جنيها للبيع.

إزاي أحسب مصنعية الذهب عيار 21؟

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم تراجعا إلى نحو 3770 جنيها للشراء، وعند الشراء يتم إضافة نحو 100 إلى 250 جنيها بحد أقصى على كل جرام كمصنعية.

سعر الذهب اليوم

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

 سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 BTC، وكذلك سعر الجنيه الذهب عيار 24 يهم الكثير ، خاصة من الراغبين في الاستثمار بالذهب أو الراغبين في بيع ما لديهم من مدخرات في شكل جنيهات ذهب.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 30160 جنيها بعدما سجل 31000 جنيه الخميس 12 -12 بدون مصنعية، وقد يصل إلى 33 ألف جنيه بالمصنعية، وسجل 30000 جنيه للبيع .

سعر الذهب اليوم عيار 24

كما يفضل الكثير شراء المصوغات والجنيهات الذهب من عيار 24 ، وهو العيار الأعلى ويدل أكبر نسبة نقاء للذهب بدون تداخل أي معادن أخرى.

وسجل سعر الذهب عيار 24 اليوم تراجعا جديدا في محلات الصاغة المختلفة ليسجل نحو 4309  جنيهات بدون مصنعية ، وقد يصل السعر إلى 4500 جنيه بالمصنعية.

 

أسعار الذهب اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

نقدم لكم أسعار الذهب اليوم للشراء من محلات الصاغة وللبيع إلى محلات الصاغة، بالتفصيل على حسب كل عيار في سوق الصاغة، مع العلم أن هذه الأسعار بدون مصنعية : 

- سعر الذهب عيار 24: 4309 جنيها للشراء - 4286 جنيها للبيع.

- سعر الذهب عيار 21 : 3770 جنيها للشراء - 3750 جنيه للبيع.

- سعر الذهب عيار 18: 3231 جنيهات للشراء -  3214 جنيها للبيع.

- سعر الذهب عيار 14 :  2513 جنيها للشراء - 2500 جنيها للبيع.

- سعر الذهب عيار 12: 2154 جنيها للشراء - 2143 جنيها للبيع.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا لتسجل الأوقية 2,620.79 دولار ، وتظل متراجعة بقوة من أعلى سعر وهو 2,790.41 دولار الشهر الماضي.

ما الفرق بين الذهب عيار 21 و 24؟

يبحث الكثير من الراغبين في الشراء عن الفرق بين الذهب عيار 21 و 24، فعيار الذهب 24  يحتوى على 99.99% من الذهب الخالص، أما عيار الذهب21 : يحتوى على 87.5% من الذهب الخالص، وتتداخل معه معادن أخرى بنسب أعلى كلما قل العيارز.

قرار الفيدرالي 

وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، الأربعاء الماضي ، خفض معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال 2024، وذلك بواقع 25 نقطة أساس بحيث باتت تتراوح بين 4.25 و4.50%.

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