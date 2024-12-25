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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تحقيقات وملفات

حادث مأساوي لطائرة ركاب اذربيجانية في كازاخستان.. معلومات أولية عن "الاصطدام بطائر".. وتوجيهات عاجلة من الرئيس علييف

طائرة ركاب اذربيجانية في كازاخستان
طائرة ركاب اذربيجانية في كازاخستان
دعاء أبوهشيمة
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- تحطم طائرة ركاب في كازاخستان وعلى متنها 62 راكبا

- كازاخستان تقرر تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في الحادث

- رئيس أذربيجان يقطع زيارته لروسيا لمتابعة التحقيقات بالكارثة

- نجاة 10 ركاب روس من حادث تحطم الطائرة

شهدت مدينة أكتاو في كازاخستان اليوم، "الأربعاء"، حادثا مأساويا حيث تحطمت طائرة ركاب من طراز إمبراير كانت متجهة من أذربيجان إلى روسيا، وعلى متنها 62 راكبا وخمسة من أفراد الطاقم.

وذكرت وزارة النقل في كازاخستان أن الركاب كانوا 37 أذريا و16 روسيا و6 من كازاخستان و3 من قيرغيزستان كانوا على متن الطائرة المحطمة، مشيرة إلى أن 28 شخصا نجوا.

وقالت وزارة الطوارئ في كازاخستان في بيان لها، إن خدمات الإطفاء أخمدت الحريق وأن الناجين، من بينهم طفلان، يتلقون العلاج في مستشفى قريب، ويجري انتشال جثث القتلى.

وأوضحت الخطوط الجوية الأذربيجانية إن الطائرة من طراز إمبراير 190، التي تحمل رقم الرحلة J2-8243، كانت في طريقها من باكو إلى جروزني عاصمة منطقة الشيشان الروسية، لكنها اضطرت إلى الهبوط على بعد حوالي 3 كيلومترات من أكتاو في كازاخستان. وتقع المدينة على الشاطئ المقابل لبحر قزوين من أذربيجان وروسيا.


معلومات أولية حول سبب تحطم الطائرة

فيما ذكرت هيئة مراقبة الطيران الروسية في بيان إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الطيار قرر القيام بهبوط اضطراري بعد اصطدام طائر به.

وأضافت السلطات في كازاخستان أنه تم تشكيل لجنة حكومية للتحقيق فيما حدث وأمرت أعضاءها بالتوجه إلى الموقع والتأكد من حصول أسر القتلى والجرحى على المساعدة التي يحتاجون إليها.

وأكدت الحكومة أن كازاخستان ستتعاون مع أذربيجان في التحقيق.

وأعرب رمضان قديروف زعيم الشيشان عن تعازيه في بيان وقال إن بعض الذين يتلقون العلاج في المستشفى في حالة خطيرة للغاية وإنه وآخرين سيصلون من أجل العلاج السريع.


رئيس أذربيجان يصدر توجيهات عاجلة

أصدر رئيس أذربيجان، إلهام علييف، اليوم الأربعاء، توجيهات إلى الهيئات الحكومية ذات الصلة للتحقيق بدقة في أسباب حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية واتخاذ التدابير العاجلة.

ووفقا لوكالة "أذرنيوز" الأذربيجانية، أصدرت الخدمة الصحفية لرئيس أذربيجان بيانا بشأن حادث تحطم الطائرة المنكوبة، قالت فيه إن الرئيس إلهام علييف، الذي كان في طريقه إلى الاتحاد الروسي للمشاركة في القمة غير الرسمية لرؤساء دول رابطة الدول المستقلة في سانت بطرسبرج، أُبلغ بالحادث أثناء وجوده في المجال الجوي الروسي. وبمجرد علمه بالحادث، أصدر الرئيس تعليماته على الفور لطائرته بالعودة إلى أذربيجان.

وأضافت أن علييف أصدر توجيهات عاجلة للتحقيق بدقة في الحادث ويشرف شخصيًا على جميع الأمور المتعلقة به.


نجاة 10 روسيين

وبدورها، قالت السفارة الروسية في كازاخستان، إنها على اتصال بسلطات الجمهورية بشأن حادث تحطم الطائرة الذي وقع في أكتاو، حسبما ذكرت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، حسب مكتب وكالة الأنباء الكازاخستانية في موسكو.

ووفقا لها، يمكن لأقارب القتلى في حادث تحطم الطائرة الذي وقع بالقرب من أكتاو الاتصال بالخط الساخن لوزارة الطوارئ الكازاخستانية.

وأفادت السفارة الروسية في كازاخستان بنجاة 10 روس من حادث تحطم الطائرة.

بوتين يعزي رئيس اذربيجان

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن تعازيه لإلهام علييف رئيس أذربيجان في سقوط ضحايا، اليوم الأربعاء، في حادث تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية.

وأضاف بيسكوف "للأسف، اضطر الرئيس الأذربيجاني علييف إلى مغادرة سان بطرسبرج (حيث كان يعقد قمة). وقد اتصل به بوتين بالفعل وأعرب عن تعازيه فيما يتعلق بتحطم الطائرة الأذربيجانية في أكتاو".

وتابع: "نتعاطف بشدة مع أولئك الذين فقدوا أقاربهم وأصدقاءهم في حادث تحطم الطائرة هذا ونتمنى الشفاء العاجل لكل من تمكن من النجاة".

روسيا كازاخستان قيرغيزستان أذربيجان وزارة النقل في كازاخستان

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