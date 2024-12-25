مرض خطير يصيب أسماء الأسد.. زوجة رئيس سوريا السابق بين الحياة والموت

تحدثت صحيفة بريطانية عن مرض زوجة الرئيس السوري أسماء الأسد، وإنها في حالة مرضية متأخرة في روسيا التي لجأت إليها هي وأسرتها مع زوجها الرئيس السابق.

قالت صحيفة الديلي تليجراف البريطانية أن أسماء الأسد مريضة بشدة بسرطان الدم وقد تم عزلها من قبل الأطباء الذين أعطوها فرصة ضئيلة بنحو 50% للبقاء على قيد الحياة.

ذكرت الصحيفة إن الزوجة البريطانية للرئيس السوري بشار الأسد، تخضع للعزل حماية للآخرين من العدوى وأن والدها فواز أخرس يعتني بها في موسكو.

وكشفت روسيا في وقت سابق أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منح حق اللجوء لبشار وعائلته في سوريا.

وسبق وتعافت أسماء الأسد من سرطان الثدي وأعلنت في أغسطس 2019 أنها "خالية تمامًا" من المرض بعد عام من العلاج، إلا إن الرئاسة السورية في مايو 2024 أعلنت أن أسماء تم تشخيصها بسرطان الدم النخاعي الحاد، وهو سرطان يصيب نخاع العظام والدم.

