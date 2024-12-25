مصدر أمني يكشف حقيقة بيع مناديل لتخدير الفتيات بالسكك الحديدية

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بمنشور بعدد من الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التحذير من قيام بعض الأطفال بإحدى محطات السكك الحديدية ببيع مناديل بها مخدر لإحدى الفتيات لمحاولة خطفها.

وأكد المصدر أن المنشور المشار إليه قديم سبق تداوله خلال شهر يونيو 2017 وتم فحصه آنذاك حيث تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن ذلك يأتي ضمن مخططات الجماعة الإرهابية لتزييف الحقائق وترويج الشائعات من خلال إعادة نشر أخبار قديمة والادعاء بكونها وقائع حديثة لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام .. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.